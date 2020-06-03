Врачей и ученых предложили обеспечить доступным жильем

Приобрести квартиры по ценам значительно ниже рыночных смогут, по-видимому, вскоре молодые ученые и врачи. Минпромторг намерен смягчить условия вступления в жилищно-строительные кооперативы для научных, инженерно-технических, медицинских работников и сотрудников оборонных предприятий.

Согласно разработанному ведомством проекту постановления правительства, у представителей этих профессий не будут требовать наличия определенного стажа работы в учреждении. Сейчас ученые, прежде чем претендовать на включение в члены ЖСК, должны проработать в государственных академиях наук или подведомственных им организациях не менее пяти лет. Такой же "ценз" установлен для работников государственных и муниципальных учреждений здравоохранения и сотрудников ряда организаций оборонно-промышленного комплекса. У инженерно-технических работников из академий наук и их подразделений стаж должен быть не менее семи лет.

Однако в России прослеживается тенденция снижения среднего возраста научных, инженерно-технических работников, работников здравоохранения и оборонно-промышленного комплекса, отмечается в пояснительной записке к проекту документа. Ежегодно увеличивается доля молодых специалистов. Им необходимы гибкие механизмы улучшения жилищных условий и дополнительные возможности приобретения жилья.

Убрать требование о стаже медработников предлагается также в связи с нагрузкой на них в пандемию. Работники здравоохранения сейчас "испытывают дополнительные социальные риски, учитывая невысокие доходы среднего медицинского персонала, ежедневный риск, связанный с исполнением должностных обязанностей и дополнительную нагрузку в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции", поясняют разработчики документа.

Исключение требований к стажу позволит удержать ценные кадры, повысить престиж работы в бюджетных организациях и привлечь новых специалистов, считают в Минпромторге.

Речь идет о вступлении в ЖСК с господдержкой. Благодаря безвозмездному получению земельных участков под застройку и другим мерам стоимость квартир в таких кооперативах обычно на 20-50% ниже рыночных цен.