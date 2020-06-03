Всем недропользователям разрешат добывать попутные полезные ископаемые

Закон, предусматривающий право всех без исключения недропользователей осуществлять добычу попутных полезных ископаемых, разработанный Минприроды России, одобрен Советом Федерации. Это даст стимул к комплексному освоению недр и будет способствовать увеличению объемов добычи полезных ископаемых.

Ранее компании могли использовать добытое сырье только в соответствии с лицензией. В случае открытия на осваиваемых участках недр, не указанных в лицензии видов ископаемых или их компонентов, пользователь недр не имел права их разрабатывать.

С 2016 года правом на добычу попутных полезных ископаемых в качестве "пилотного" проекта были наделены компании с преимущественным государственным участием. Теперь его получили все недропользователи.

Также закон предоставит компаниям, добывающим углеводородное сырье (нефть, газ, газовый конденсат, попутный газ), возможность добывать из подземных вод, извлекаемых при разработке нефтегазовых месторождений полезные ископаемые, не относящиеся к углеводородам. Нефтегазовые компании благодаря этому смогут организовать добычу лития, йода, бора и других ресурсов.

В качестве стимулирующей меры месторождения, содержащие литий в растворенном виде, выведены из-под статуса участков недр федерального значения. В отношении месторождений, содержащих коренные (рудные) месторождения лития, регулирование осталось неизменным.