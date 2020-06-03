Вышел первый трейлер байопика про Райнера Вернера Фассбиндера

В Сети появился первый трейлер биографической драмы "Несносный ребенок" (Enfant Terrible), рассказывающей про ряд поздних моментов биографии немецкого режиссера, актера, сценариста (и так далее) Райнера Вернера Фассбиндера.

Сколь эпатажного, столь и плодовитого важного деятеля европейской и мировой культуры с раскидистой фильмографияей и пятью "Золотыми медведями" Берлинского МКФ. Число которых вполне могло бы расти геометрически, но кинематографист умер в 1982-м на 38-м году жизни от передозировки.

Поставил картину трижды номинант того самого Берлинского МКФ Оскар Рёлер ("Элементарные частницы", "Еврей Зюсс"), он же выступил соавтором сценария.

Фассбиндера сыграл Оливер Мазуччи (Ульрих Нильсен из сериала "Тьма"), Энди Уорхола - Александр Шеер ("Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки").

Лента планировалась к показу на Каннском фестивале, но из-за распространения коронавируса смотр, как мы знаем, отменили.

Трейлер (18+) доступен на YouTube.