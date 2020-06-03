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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

За сутки в России подтверждено 8536 случаев COVID-19

За последние сутки в России выявлено 536 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 38,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 178 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 8 972 человека.
Распределение по регионам
  1. Москва - 1842
  2. Московская область - 736
  3. Санкт-Петербург - 380
  4. Свердловская область - 357
  5. Нижегородская область - 347
  6. Архангельская область - 239
  7. Ростовская область - 178
  8. Воронежская область - 127
  9. Смоленская область - 127
  10. Красноярский край - 124
  11. Иркутская область - 120
  12. Республика Дагестан - 113
  13. Ханты-Мансийский АО - 111
  14. Тульская область - 109
  15. Челябинская область - 108
  16. Новосибирская область - 102
  17. Волгоградская область - 98
  18. Ульяновская область - 98
  19. Республика Саха (Якутия) - 98
  20. Брянская область - 97
  21. Саратовская область - 94
  22. Республика Башкортостан - 92
  23. Калужская область - 87
  24. Чувашская Республика - 87
  25. Пензенская область - 83
  26. Краснодарский край - 81
  27. Алтайский край - 81
  28. Ставропольский край - 80
  29. Белгородская область - 77
  30. Курская область - 76
  31. Кировская область - 76
  32. Рязанская область - 75
  33. Кабардино-Балкарская Республика - 74
  34. Ярославская область - 72
  35. Карачаево-Черкесская Республика - 72
  36. Пермский край - 72
  37. Орловская область - 71
  38. Астраханская область - 67
  39. Ивановская область - 65
  40. Липецкая область - 65
  41. Тамбовская область - 65
  42. Хабаровский край - 64
  43. Новгородская область - 63
  44. Республика Тыва - 60
  45. Владимирская область - 56
  46. Ленинградская область - 54
  47. Республика Татарстан - 54
  48. Удмуртская Республика - 53
  49. Оренбургская область - 53
  50. Забайкальский край - 53
  51. Приморский край - 52
  52. Республика Северная Осетия - 49
  53. менская область - 47
  54. Мурманская область - 46
  55. Самарская область - 46
  56. Омская область - 45
  57. Псковская область - 44
  58. Республика Карелия - 43
  59. Республика Мордовия - 42
  60. Республика Марий Эл - 40
  61. Тверская область - 36
  62. Калининградская область - 35
  63. Республика Коми - 33
  64. Республика Ингушетия - 33
  65. Камчатский край - 33
  66. Республика Хакасия - 32
  67. Кемеровская область - 27
  68. Томская область - 26
  69. Республика Бурятия - 24
  70. Республика Калмыкия - 23
  71. Костромская область - 21
  72. Амурская область - 20
  73. Вологодская область - 19
  74. Республика Адыгея - 14
  75. Чеченская Республика - 14
  76. Ямало-Ненецкий АО - 13
  77. Магаданская область - 12
  78. Сахалинская область - 10
  79. Чукотский АО - 6
  80. Республика Алтай - 5
  81. Республика Крым - 5
  82. Курганская область - 3
  83. Еврейская АО - 3
  84. Севастополь - 2

Всего на сегодняшний день в России выявлено 432 277 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 215 летальных исходов, выздоровело 195 957 человек.

За сутки умерли 178 человек
  • Москва - 61
  • Московская область - 20
  • Санкт-Петербург - 17
  • Республика Дагестан - 16
  • Республика Ингушетия - 6
  • Нижегородская область - 5
  • Тверская область - 5
  • Вологодская область - 4
  • Тульская область - 3
  • Красноярский край - 3
  • Владимирская область - 3
  • Ставропольский край - 3
  • Белгородская область - 2
  • Пензенская область - 2
  • Калужская область - 2
  • Краснодарский край - 2
  • Ульяновская область - 2
  • Свердловская область - 2
  • Кабардино-Балкарская Республика - 2
  • Липецкая область - 1
  • Орловская область - 1
  • Республика Карелия - 1
  • Республика Коми - 1
  • Республика Калмыкия - 1
  • Республика Крым - 1
  • Республика Северная Осетия - Алания - 1
  • Чеченская Республика - 1
  • Республика Мордовия - 1
  • Оренбургская область - 1
  • Самарская область - 1
  • Ямало-Ненецкий автономный округ - 1
  • Челябинская область - 1
  • Иркутская область - 1
  • Республика Саха (Якутия) - 1
  • Забайкальский край - 1
  • Хабаровский край - 1
  • Еврейская автономная область - 1

За весь период от коронавируса умерло 5 215 человек.

За сутки выписано 8972 выздоровевших
  • Москва - 3385
  • Московская область - 502
  • Санкт-Петербург - 323
  • Нижегородская область - 272
  • Мурманская область - 183
  • Республика Татарстан - 177
  • Свердловская область - 170
  • Республика Северная Осетия - Алания - 161
  • Калужская область - 118
  • Тульская область - 116
  • Ростовская область - 116
  • Владимирская область - 102
  • Брянская область - 100
  • Рязанская область - 94
  • Ставропольский край - 91
  • Кабардино-Балкарская Республика - 90
  • Ульяновская область - 89
  • Хабаровский край - 86
  • Белгородская область - 83
  • Тверская область - 82
  • Саратовская область - 82
  • Пензенская область - 82
  • Ленинградская область - 77
  • Краснодарский край - 75
  • Пермский край - 74
  • Республика Саха (Якутия) - 72
  • Ярославская область - 70
  • Воронежская область - 68
  • Волгоградская область - 68
  • Республика Марий Эл - 68
  • Самарская область - 66
  • Ханты-Мансийский АО - 66
  • Ивановская область - 64
  • Приморский край - 63
  • Курская область - 61
  • Республика Ингушетия - 60
  • Вологодская область - 59
  • Смоленская область - 59
  • Челябинская область - 58
  • Забайкальский край - 57
  • Республика Мордовия - 56
  • Республика Башкортостан - 54
  • Иркутская область - 53
  • Республика Коми - 53
  • Республика Тыва - 53
  • Тюменская область - 53
  • Республика Адыгея - 52
  • Тамбовская область - 51
  • Омская область - 51
  • Республика Чувашия - 50
  • Липецкая область - 47
  • Чеченская Республика - 47
  • Оренбургская область - 45
  • Ямало-Ненецкий автономный округ - 44
  • Республика Бурятия - 43
  • Орловская область - 43
  • Красноярский край - 41
  • Архангельская область - 39
  • Астраханская область - 38
  • Республика Калмыкия - 38
  • Алтайский край - 33
  • Кировская область - 32
  • Калининградская область - 28
  • Новгородская область - 25
  • Республика Хакасия - 24
  • Новосибирская область - 21
  • Республика Дагестан - 20
  • Томская область - 19
  • Еврейская автономная область - 18
  • Камчатский край - 17
  • Удмуртская Республика - 13
  • Республика Крым - 12
  • Курганская область - 10
  • Амурская область - 10
  • Псковская область - 9
  • Карачаево-Черкесская Республика - 8
  • Сахалинская область - 8
  • Республика Карелия - 6
  • Костромская область - 5
  • Республика Алтай - 4
  • Севастополь - 3
  • Чукотский автономный округ - 3
  • Кемеровская область - 2
  • Магаданская область - 2

За весь период пандемии выписано 195 957 выздоровевших.

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