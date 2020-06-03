За сутки в России подтверждено 8536 случаев COVID-19

За последние сутки в России выявлено 536 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 38,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 178 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 8 972 человека.

Распределение по регионам

Москва - 1842 Московская область - 736 Санкт-Петербург - 380 Свердловская область - 357 Нижегородская область - 347 Архангельская область - 239 Ростовская область - 178 Воронежская область - 127 Смоленская область - 127 Красноярский край - 124 Иркутская область - 120 Республика Дагестан - 113 Ханты-Мансийский АО - 111 Тульская область - 109 Челябинская область - 108 Новосибирская область - 102 Волгоградская область - 98 Ульяновская область - 98 Республика Саха (Якутия) - 98 Брянская область - 97 Саратовская область - 94 Республика Башкортостан - 92 Калужская область - 87 Чувашская Республика - 87 Пензенская область - 83 Краснодарский край - 81 Алтайский край - 81 Ставропольский край - 80 Белгородская область - 77 Курская область - 76 Кировская область - 76 Рязанская область - 75 Кабардино-Балкарская Республика - 74 Ярославская область - 72 Карачаево-Черкесская Республика - 72 Пермский край - 72 Орловская область - 71 Астраханская область - 67 Ивановская область - 65 Липецкая область - 65 Тамбовская область - 65 Хабаровский край - 64 Новгородская область - 63 Республика Тыва - 60 Владимирская область - 56 Ленинградская область - 54 Республика Татарстан - 54 Удмуртская Республика - 53 Оренбургская область - 53 Забайкальский край - 53 Приморский край - 52 Республика Северная Осетия - 49 менская область - 47 Мурманская область - 46 Самарская область - 46 Омская область - 45 Псковская область - 44 Республика Карелия - 43 Республика Мордовия - 42 Республика Марий Эл - 40 Тверская область - 36 Калининградская область - 35 Республика Коми - 33 Республика Ингушетия - 33 Камчатский край - 33 Республика Хакасия - 32 Кемеровская область - 27 Томская область - 26 Республика Бурятия - 24 Республика Калмыкия - 23 Костромская область - 21 Амурская область - 20 Вологодская область - 19 Республика Адыгея - 14 Чеченская Республика - 14 Ямало-Ненецкий АО - 13 Магаданская область - 12 Сахалинская область - 10 Чукотский АО - 6 Республика Алтай - 5 Республика Крым - 5 Курганская область - 3 Еврейская АО - 3 Севастополь - 2

Всего на сегодняшний день в России выявлено 432 277 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 215 летальных исходов, выздоровело 195 957 человек.

За сутки умерли 178 человек

Москва - 61

Московская область - 20

Санкт-Петербург - 17

Республика Дагестан - 16

Республика Ингушетия - 6

Нижегородская область - 5

Тверская область - 5

Вологодская область - 4

Тульская область - 3

Красноярский край - 3

Владимирская область - 3

Ставропольский край - 3

Белгородская область - 2

Пензенская область - 2

Калужская область - 2

Краснодарский край - 2

Ульяновская область - 2

Свердловская область - 2

Кабардино-Балкарская Республика - 2

Липецкая область - 1

Орловская область - 1

Республика Карелия - 1

Республика Коми - 1

Республика Калмыкия - 1

Республика Крым - 1

Республика Северная Осетия - Алания - 1

Чеченская Республика - 1

Республика Мордовия - 1

Оренбургская область - 1

Самарская область - 1

Ямало-Ненецкий автономный округ - 1

Челябинская область - 1

Иркутская область - 1

Республика Саха (Якутия) - 1

Забайкальский край - 1

Хабаровский край - 1

Еврейская автономная область - 1

За весь период от коронавируса умерло 5 215 человек.

За сутки выписано 8972 выздоровевших

Москва - 3385

Московская область - 502

Санкт-Петербург - 323

Нижегородская область - 272

Мурманская область - 183

Республика Татарстан - 177

Свердловская область - 170

Республика Северная Осетия - Алания - 161

Калужская область - 118

Тульская область - 116

Ростовская область - 116

Владимирская область - 102

Брянская область - 100

Рязанская область - 94

Ставропольский край - 91

Кабардино-Балкарская Республика - 90

Ульяновская область - 89

Хабаровский край - 86

Белгородская область - 83

Тверская область - 82

Саратовская область - 82

Пензенская область - 82

Ленинградская область - 77

Краснодарский край - 75

Пермский край - 74

Республика Саха (Якутия) - 72

Ярославская область - 70

Воронежская область - 68

Волгоградская область - 68

Республика Марий Эл - 68

Самарская область - 66

Ханты-Мансийский АО - 66

Ивановская область - 64

Приморский край - 63

Курская область - 61

Республика Ингушетия - 60

Вологодская область - 59

Смоленская область - 59

Челябинская область - 58

Забайкальский край - 57

Республика Мордовия - 56

Республика Башкортостан - 54

Иркутская область - 53

Республика Коми - 53

Республика Тыва - 53

Тюменская область - 53

Республика Адыгея - 52

Тамбовская область - 51

Омская область - 51

Республика Чувашия - 50

Липецкая область - 47

Чеченская Республика - 47

Оренбургская область - 45

Ямало-Ненецкий автономный округ - 44

Республика Бурятия - 43

Орловская область - 43

Красноярский край - 41

Архангельская область - 39

Астраханская область - 38

Республика Калмыкия - 38

Алтайский край - 33

Кировская область - 32

Калининградская область - 28

Новгородская область - 25

Республика Хакасия - 24

Новосибирская область - 21

Республика Дагестан - 20

Томская область - 19

Еврейская автономная область - 18

Камчатский край - 17

Удмуртская Республика - 13

Республика Крым - 12

Курганская область - 10

Амурская область - 10

Псковская область - 9

Карачаево-Черкесская Республика - 8

Сахалинская область - 8

Республика Карелия - 6

Костромская область - 5

Республика Алтай - 4

Севастополь - 3

Чукотский автономный округ - 3

Кемеровская область - 2

Магаданская область - 2

За весь период пандемии выписано 195 957 выздоровевших.