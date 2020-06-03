За сутки в России подтверждено 8536 случаев COVID-19

За последние сутки в России выявлено 536 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 38,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 178 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 8 972 человека.
Распределение по регионам
- Москва - 1842
- Московская область - 736
- Санкт-Петербург - 380
- Свердловская область - 357
- Нижегородская область - 347
- Архангельская область - 239
- Ростовская область - 178
- Воронежская область - 127
- Смоленская область - 127
- Красноярский край - 124
- Иркутская область - 120
- Республика Дагестан - 113
- Ханты-Мансийский АО - 111
- Тульская область - 109
- Челябинская область - 108
- Новосибирская область - 102
- Волгоградская область - 98
- Ульяновская область - 98
- Республика Саха (Якутия) - 98
- Брянская область - 97
- Саратовская область - 94
- Республика Башкортостан - 92
- Калужская область - 87
- Чувашская Республика - 87
- Пензенская область - 83
- Краснодарский край - 81
- Алтайский край - 81
- Ставропольский край - 80
- Белгородская область - 77
- Курская область - 76
- Кировская область - 76
- Рязанская область - 75
- Кабардино-Балкарская Республика - 74
- Ярославская область - 72
- Карачаево-Черкесская Республика - 72
- Пермский край - 72
- Орловская область - 71
- Астраханская область - 67
- Ивановская область - 65
- Липецкая область - 65
- Тамбовская область - 65
- Хабаровский край - 64
- Новгородская область - 63
- Республика Тыва - 60
- Владимирская область - 56
- Ленинградская область - 54
- Республика Татарстан - 54
- Удмуртская Республика - 53
- Оренбургская область - 53
- Забайкальский край - 53
- Приморский край - 52
- Республика Северная Осетия - 49
- менская область - 47
- Мурманская область - 46
- Самарская область - 46
- Омская область - 45
- Псковская область - 44
- Республика Карелия - 43
- Республика Мордовия - 42
- Республика Марий Эл - 40
- Тверская область - 36
- Калининградская область - 35
- Республика Коми - 33
- Республика Ингушетия - 33
- Камчатский край - 33
- Республика Хакасия - 32
- Кемеровская область - 27
- Томская область - 26
- Республика Бурятия - 24
- Республика Калмыкия - 23
- Костромская область - 21
- Амурская область - 20
- Вологодская область - 19
- Республика Адыгея - 14
- Чеченская Республика - 14
- Ямало-Ненецкий АО - 13
- Магаданская область - 12
- Сахалинская область - 10
- Чукотский АО - 6
- Республика Алтай - 5
- Республика Крым - 5
- Курганская область - 3
- Еврейская АО - 3
- Севастополь - 2
Всего на сегодняшний день в России выявлено 432 277 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 215 летальных исходов, выздоровело 195 957 человек.
За сутки умерли 178 человек
- Москва - 61
- Московская область - 20
- Санкт-Петербург - 17
- Республика Дагестан - 16
- Республика Ингушетия - 6
- Нижегородская область - 5
- Тверская область - 5
- Вологодская область - 4
- Тульская область - 3
- Красноярский край - 3
- Владимирская область - 3
- Ставропольский край - 3
- Белгородская область - 2
- Пензенская область - 2
- Калужская область - 2
- Краснодарский край - 2
- Ульяновская область - 2
- Свердловская область - 2
- Кабардино-Балкарская Республика - 2
- Липецкая область - 1
- Орловская область - 1
- Республика Карелия - 1
- Республика Коми - 1
- Республика Калмыкия - 1
- Республика Крым - 1
- Республика Северная Осетия - Алания - 1
- Чеченская Республика - 1
- Республика Мордовия - 1
- Оренбургская область - 1
- Самарская область - 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 1
- Челябинская область - 1
- Иркутская область - 1
- Республика Саха (Якутия) - 1
- Забайкальский край - 1
- Хабаровский край - 1
- Еврейская автономная область - 1
За весь период от коронавируса умерло 5 215 человек.
За сутки выписано 8972 выздоровевших
- Москва - 3385
- Московская область - 502
- Санкт-Петербург - 323
- Нижегородская область - 272
- Мурманская область - 183
- Республика Татарстан - 177
- Свердловская область - 170
- Республика Северная Осетия - Алания - 161
- Калужская область - 118
- Тульская область - 116
- Ростовская область - 116
- Владимирская область - 102
- Брянская область - 100
- Рязанская область - 94
- Ставропольский край - 91
- Кабардино-Балкарская Республика - 90
- Ульяновская область - 89
- Хабаровский край - 86
- Белгородская область - 83
- Тверская область - 82
- Саратовская область - 82
- Пензенская область - 82
- Ленинградская область - 77
- Краснодарский край - 75
- Пермский край - 74
- Республика Саха (Якутия) - 72
- Ярославская область - 70
- Воронежская область - 68
- Волгоградская область - 68
- Республика Марий Эл - 68
- Самарская область - 66
- Ханты-Мансийский АО - 66
- Ивановская область - 64
- Приморский край - 63
- Курская область - 61
- Республика Ингушетия - 60
- Вологодская область - 59
- Смоленская область - 59
- Челябинская область - 58
- Забайкальский край - 57
- Республика Мордовия - 56
- Республика Башкортостан - 54
- Иркутская область - 53
- Республика Коми - 53
- Республика Тыва - 53
- Тюменская область - 53
- Республика Адыгея - 52
- Тамбовская область - 51
- Омская область - 51
- Республика Чувашия - 50
- Липецкая область - 47
- Чеченская Республика - 47
- Оренбургская область - 45
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 44
- Республика Бурятия - 43
- Орловская область - 43
- Красноярский край - 41
- Архангельская область - 39
- Астраханская область - 38
- Республика Калмыкия - 38
- Алтайский край - 33
- Кировская область - 32
- Калининградская область - 28
- Новгородская область - 25
- Республика Хакасия - 24
- Новосибирская область - 21
- Республика Дагестан - 20
- Томская область - 19
- Еврейская автономная область - 18
- Камчатский край - 17
- Удмуртская Республика - 13
- Республика Крым - 12
- Курганская область - 10
- Амурская область - 10
- Псковская область - 9
- Карачаево-Черкесская Республика - 8
- Сахалинская область - 8
- Республика Карелия - 6
- Костромская область - 5
- Республика Алтай - 4
- Севастополь - 3
- Чукотский автономный округ - 3
- Кемеровская область - 2
- Магаданская область - 2
За весь период пандемии выписано 195 957 выздоровевших.