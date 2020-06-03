Запасы зерна в госфонде могут увеличить более чем втрое

Новости

В Томской области обнаружили редкий вид опасного хантавируса 11:20
В США сочли импорт металла ванадий угрозой нацбезопасности 11:20
Польский регулятор начала расследование против "Газпрома" 11:18
В столице может быть поставлен рекорд по осадкам 11:13
В Нижневартовске физрука задержали по подозрению в педофилии 11:12
"Неаполитанский залив" Айвазовского ушел с молотка за 2,9 млн долларов 11:11
В Уфе оправдали экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании 11:08
В центре Великого Новгорода нашли мостовую времен Наполеона 11:06
Первый тизер: новый Volkswagen Arteon выйдет в кузове универсал 11:06
Toyota по-русски: премиум-вездеход "Север" за 4,6 млн рублей 11:00
В Омской области ослабят режим самоизоляции 10:55
Крымчанин с игрушечным пистолетом ограбил ювелирные салоны 10:50
В Свердловской области выявлено 357 новых случаев COVID-19 10:47
Пожар в петербургской больнице мог произойти из-за курения 10:46
Ракеты с несущим фюзеляжем предлагают разработать в США 10:46
Крымчанка три года получала военную пенсию за умершего отца 10:45
Московским школьникам объяснят ПДД онлайн 10:41
В Хакасии полицейский сбил двух сестер-дошкольниц 10:38
В Ижевске отец похитил у матери свою пятилетнюю дочь 10:36
Один человек погиб при пожаре в инфекционной больнице в Петербурге 10:33
Протестующие в США разгромили автосалон Mercedes-Benz 10:33
В Перми завершили расследование дела о поджоге женщины в магазине 10:09
Московские врачи вылечили от коронавируса более 90 тысяч человек 10:06
В Москве проверят мосты и тоннели по маршруту следования техники на Парад 10:05
Шесть фатальных ошибок при обгоне грузовиков 10:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина…
Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина…
03.06.2020 10:14
Рубрика: Экономика

Запасы зерна в госфонде могут увеличить более чем втрое

Текст: Татьяна Карабут
Оператор зерновых интервенций - "Объединенная зерновая компания" (ОЗК) - прорабатывает с Минсельхозом вопрос о формировании запасов зерна в размере 6 млн тонн, рассказал в интервью "РГ" генеральный директор ОЗК Дмитрий Сергеев. По его словам, такой объем может быть сформирован не ранее чем через три года.
Фото: Сергей Аверин/РИА Новости Фото: Сергей Аверин/РИА Новости
Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Он примерно соответствует месячному потреблению зерна в России и будет создан для обеспечения продовольственной безопасности страны в случае повторения сценариев 2010 и 2012 годов, пояснил топ-менеджер.

Фото: Сергей Аверин/ РИА Новости
Почему российское зерно оказалось дефицитным товаром на мировом рынке

Тогда производство зерна в России составило 61,0 и 70,9 млн тонн соответственно, а сейчас наша страна ежегодно потребляет 76 млн тонн. По оценке ОЗК, около половины созданных запасов должно быть направлено на поддержку мукомольной отрасли, которая потребляет 1,1 млн тонн зерна в месяц. Таким образом, 3 млн тонн хватит, чтобы обеспечить почти трехмесячную потребность всей страны в зерне для производства хлеба. Оставшиеся объемы предполагается направить на поддержку животноводческой отрасли и, прежде всего, небольших производителей, не обладающих собственной сырьевой базой.

"На протяжении почти 20 лет интервенции зарекомендовали себя как механизм оперативной поддержки регионов и потребителей в случае дефицита или излишков зерна на рынке. Это позволяет защитить отечественный зерновой рынок от волатильности цен на мировых площадках и экспортных ограничений", - считает Дмитрий Сергеев.

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости
Интервенции помогли стабилизировать цены на зерно и муку

Напомним, с 13 апреля в России проводятся товарные интервенции, которые должны стабилизировать цены на зерно и муку и обеспечить перерабатывающие предприятия необходимым объемом зерна. Всего было реализовано около 1,3 млн тонн зерна. Всего на торгах планируется реализовать до 1,5 млн тонн зерна из госфонда. Всего же там хранилось до начала интервенций чуть более 1,75 млн т.

20 мая на совещании у президента России Владимира Путина о ситуации в АПК председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин заявил, что интервенционный фонд зерна необходимо переформатировать в фонд продовольственного зерна, который поможет стабилизировать цены для мукомолов. И Минсельхоз идею о "концептуальной доработке механизма государственных интервенций" поддержал.

Механизм зерновых интервенций в России используют с 2001 года. Таким образом государство пытается стабилизировать внутренние цены: при падении цен ниже минимально установленных ОЗК закупает зерно у аграриев в госфонд, а при повышении выше максимально установленных - наоборот, продает зерно из госфонда.

Полностью интервью с гендиректором ОЗК Дмитрием Сергеевым читайте в ближайших номерах "Российской газеты".

Экономика АПК

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Мантуров перечислил главные преимущества России перед другими странами
Цена нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов за баррель
Во время беспорядков в США погибли минимум 11 человек
Борьбе с COVID-19 дадут правовую оценку
Вакцину от коронавируса успешно испытали на животных в России
Жить в ипотечной квартире оказалось дешевле, чем снимать жилье
Зачем компании перекупают топ-менеджеров во время пандемии