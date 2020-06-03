Запасы зерна в госфонде могут увеличить более чем втрое

Оператор зерновых интервенций - "Объединенная зерновая компания" (ОЗК) - прорабатывает с Минсельхозом вопрос о формировании запасов зерна в размере 6 млн тонн, рассказал в интервью "РГ" генеральный директор ОЗК Дмитрий Сергеев. По его словам, такой объем может быть сформирован не ранее чем через три года.

Он примерно соответствует месячному потреблению зерна в России и будет создан для обеспечения продовольственной безопасности страны в случае повторения сценариев 2010 и 2012 годов, пояснил топ-менеджер.

Тогда производство зерна в России составило 61,0 и 70,9 млн тонн соответственно, а сейчас наша страна ежегодно потребляет 76 млн тонн. По оценке ОЗК, около половины созданных запасов должно быть направлено на поддержку мукомольной отрасли, которая потребляет 1,1 млн тонн зерна в месяц. Таким образом, 3 млн тонн хватит, чтобы обеспечить почти трехмесячную потребность всей страны в зерне для производства хлеба. Оставшиеся объемы предполагается направить на поддержку животноводческой отрасли и, прежде всего, небольших производителей, не обладающих собственной сырьевой базой.

"На протяжении почти 20 лет интервенции зарекомендовали себя как механизм оперативной поддержки регионов и потребителей в случае дефицита или излишков зерна на рынке. Это позволяет защитить отечественный зерновой рынок от волатильности цен на мировых площадках и экспортных ограничений", - считает Дмитрий Сергеев.

Напомним, с 13 апреля в России проводятся товарные интервенции, которые должны стабилизировать цены на зерно и муку и обеспечить перерабатывающие предприятия необходимым объемом зерна. Всего было реализовано около 1,3 млн тонн зерна. Всего на торгах планируется реализовать до 1,5 млн тонн зерна из госфонда. Всего же там хранилось до начала интервенций чуть более 1,75 млн т.

20 мая на совещании у президента России Владимира Путина о ситуации в АПК председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин заявил, что интервенционный фонд зерна необходимо переформатировать в фонд продовольственного зерна, который поможет стабилизировать цены для мукомолов. И Минсельхоз идею о "концептуальной доработке механизма государственных интервенций" поддержал.

Механизм зерновых интервенций в России используют с 2001 года. Таким образом государство пытается стабилизировать внутренние цены: при падении цен ниже минимально установленных ОЗК закупает зерно у аграриев в госфонд, а при повышении выше максимально установленных - наоборот, продает зерно из госфонда.

Полностью интервью с гендиректором ОЗК Дмитрием Сергеевым читайте в ближайших номерах "Российской газеты".