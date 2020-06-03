Жители Дублина столкнулись с дефицитом воды

Мэрия Дублина призвала жителей столицы сократить объемы потребляемой воды из-за резкого сокращения ее запасов. Как пишет Irish Independent, трудности вызваны нехарактерной для острова засушливой погодой, а также субъективными факторами: на фоне пандемии ирландцы, похоже, стали гораздо чаще мыть руки.

Из-за угрозы дефицита водных ресурсов власти готовы ввести ряд непопулярных, но необходимых мер. Под запрет могут попасть частные бассейны на заднем дворе, а также использование водопроводной воды для полива газона. При этом штрафы за нарушение предписаний составят 150 евро. Ограничения продлятся несколько недель.

Сообщается, что уровень наполнения одного из основных источников питьевого водоснабжения для города с населением 1,3 млн человек - водохранилища Пулафука - приблизился к минимальной за последние несколько лет отметке.