Российские аэропорты получат субсидии для поддержания стабильной работы в условиях пандемии. На эти цели выделено 10,9 млрд рублей. Правила предоставления господдержки утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Аэропорты уже могут начинать подавать заявки на получение субсидий, отметили в пресс-службе правительства. Ранее решение выделить из резервного фонда кабмина средства на поддержку аэропортов принял президент России Владимир Путин.

За счет субсидий будут частично компенсированы расходы, понесенные во II квартале этого года, на фоне снижения доходов из-за падения объема пассажирских перевозок. По правилам, аэропорты могут направить субсидии на поддержание бесперебойной работы и сохранение численности персонала.

Для получения средств аэропорт обязан иметь российскую прописку. Для компаний с иностранным участием установлено ограничение: доля юрлиц, зарегистрированных в низконалоговых юрисдикциях или офшорных зонах, не должна превышать 50%.

"Субсидии поддержат аэропорты в условиях снижения объемов пассажирских перевозок на фоне ситуации с коронавирусом", - отметили в правительстве.

Ранее правительство также выделило из своего Резервного фонда Росавиации 23,4 млрд рублей для предоставления в этом году субсидий российским авиакомпаниям, пострадавшим из-за пандемии. Средства распределяет Росавиация по заявкам авиакомпаний. С 14 мая положительные решения уже приняты по заявлениям восемнадцати авиакомпаний на общую сумму 9,5 млрд рублей, сообщили ранее в ведомстве.

Аэропорты первоначально остались за рамками поддержки. Между тем у некоторых из них есть серьезные проблемы по оплате труда сотрудников, по аренде, рассказывал ранее министр транспорта Евгений Дитрих.

По мнению экспертов, выделенная сумма не покрывает все убытки аэропортов, но окажет им поддержку.

Аэропорты, также как и авиакомпании, столкнулись со снижением пассажиропотока, хотя в чем-то им проще пережить сложные времена, отметил замдиректора Института инженерной экономики и гуманитарных наук Даниил Квон. Увольнять сотрудников аэропорты не хотят, так как подобрать квалифицированный персонал очень непросто, подчеркивает глава аналитической службы агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. "Аэропорты вводят вынужденный простой, неполную занятость. При этом людям все равно нужно выплачивать зарплаты", - сказал он.

Потому помимо прямой финансовой поддержки для аэропортов на первое место выходит снижение отчислений в социальные фонды. Например, можно было бы установить ставку отчислений в 7%, считают эксперты.