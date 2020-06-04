Анджелина Джоли: Будь собой, но помогай другим

4 июня лауреату множества кинопремий, послу доброй воли при Комиссии ООН по делам беженцев Анджелине Джоли исполняется 45 лет. Идея о том, что красивый человек красив не только внешне, но и внутренне, про Анджелину: актриса, которую не раз признавали одной из самых привлекательных женщин в мире, известна своей активной волонтерской деятельностью. В интервью Vogue она поделилась своим кредо: "Будь собой, но помогай другим".

На счету актрисы множество работ на экране: как в серьезных драматических проектах, так и в приключенческих фильмах. Сегодня Джоли все чаще появляется по обратную сторону камеры, уже в качестве режиссера.

В день рождения Анджелины вспоминаем пять ее известных и особенно любимых зрителями ролей.

Джиа Каранджи / "Джиа"

Одной из лучших и труднейших работ Анджелины Джоли стала роль Джии Мари Каранджи в одноименном биографическом фильме режиссера Майкла Кристофера. История американской супермодели, взорвавшей фэшн-индустрию на рубеже 1970-1980-х годов, но не сумевшей справиться с нахлынувшей на нее славой и пристрастившейся к наркотикам, принесла актрисе "Золотой глобус". Анджелина признавалась, что сначала неоднократно отказывалась от слишком личной для нее роли: актриса замечала множество сходств между ней и супермоделью.

Лиса Роув / "Прерванная жизнь"

Роман Сюзанны Кейсен "Прерванная жизнь" о пребывании в Бостонской психиатрической клинике произвел сильное впечатление на Джоли. Актрисе посчастливилось получить роль особенно близкого ей персонажа - Лисы Роу с диагнозом "социопатия". Ее коллегой по площадке стала уже широко известная на тот момент Вайнона Райдер (она сыграла Сюзанну Кейсен), однако все критики твердили в унисон: когда на экране Джоли, легко забываешь о героине Райдер.

Джейн Смит / "Мистер и миссис Смит"

В боевике Дага Лаймана Джоли и ее тогда будущий (и, увы, на данный момент уже бывший) супруг Брэд Питт сыграли на первый взгляд скучнейшую семейную пару. Однако брак мистера и миссис Смит заиграл новыми красками, когда они, на деле - профессиональные киллеры, получили заказ друг на друга. Химия, случившаяся между Джоли и Питтом на съемках, завораживает и позволяет закрыть глаза на не слишком замысловатый сценарий.

Кристин Коллинз / "Подмена"

Резонансная история, известная как Вайнвилльские убийства, произошедшая в США в 1920-х годах, нашла отражение в триллере Клинта Иствуда. Фильм рассказывает историю Кристин Коллинз, которая понимает, что мальчик, которого ей вернула полиция после похищения, - не ее сын. Местные власти отказались принимать ее заявления всерьез и признали Коллинз не просто сумасшедшей, а опасной для общества. Однако любящая мать не сдалась и продолжила искать справедливости для своего похищенного ребенка. За эту роль Анджелина была номинирована на премию "Оскар", однако заветную статуэтку так и не получила.

Малефисента / "Малефисента"

Одна из главных ролей в фэнтези Роберта Стромберга стала, пожалуй, крупнейшим за последние годы появлением Анджелины на экране. Сюжет не нов: картина стала ремейком оригинального диснеевского мультфильма "Спящая красавица". К слову, фильм, несмотря на смешанные отзывы критиков, имел невероятный коммерческий успех и получил продолжение: в российский прокат "Малефисента: Владычица тьмы" вышла январе 2019 года.