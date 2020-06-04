Анджелина Джоли: Будь собой, но помогай другим

Новости

Toyota Hilux получил новую внешность и обновленный дизель 08:34
Певица Света представила новую песню в российском радиоэфире 08:15
Видео: енот попал в беду на автобусной остановке, но смог спастись 08:01
Названы три продукта, которые лучше исключить во второй половине дня 07:52
Губернатор Красноярского края и глава МЧС прибыли на место ЧП в Норильске 07:43
В Нидерландах автомобиль въехал в террасу кафе 07:25
В Китае мужчина с ножом напал на группу школьников 07:09
В США заявили об увеличении производительности труда при удаленной работе 06:43
Мэр Хабаровска ушел на самоизоляцию из-за COVID-19 в семье 06:41
Губернатор Вирджинии намерен убрать статую героя Конфедерации 06:28
В Вашингтоне полиция оттеснила протестующих от Белого дома 06:19
У въезжающих на Сахалин потребуют справку об отсутствии COVID-19 06:14
В США торговая сеть Walmart временно прекратила торговлю оружием 05:52
Япония выделит еще 300 миллионов долларов на вакцину от коронавируса 05:46
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с группой интернет-спутников Starlink 05:14
Пилот упавшего в Пакистане самолета нарушил инструкции диспетчера 04:53
Суд установил размер залога для обвиняемого в убийстве Флойда полицейского 04:53
Посольство РФ направило ноту в Госдеп с требованием о медпомощи Ярошенко 04:38
Утопившая своих детей жительница Камчатки получила 15 лет колонии 04:29
Спасенный в Приморье тигренок пошел на поправку 04:15
На Сахалине у сотрудника детского сада выявлен коронавирус 04:10
Врач Трампа: Прием гидроксихлорохина не вызвал побочных эффектов 03:36
Русскоязычная община Бруклина вышла на защиту района от мародеров 03:09
Трамп исключил возможность привлечения войск для подавления беспорядков 03:00
Эксперт рассказал о роли России в стыковке корабля Crew Dragon с МКС 02:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина…
Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина…
Москва: Узнайте, когда в вашем доме отключат горячую воду
Москва: Узнайте, когда в вашем доме отключат горячую воду
04.06.2020 08:00
Рубрика: Культура

Анджелина Джоли: Будь собой, но помогай другим

Текст: Мария Воронова
4 июня лауреату множества кинопремий, послу доброй воли при Комиссии ООН по делам беженцев Анджелине Джоли исполняется 45 лет. Идея о том, что красивый человек красив не только внешне, но и внутренне, про Анджелину: актриса, которую не раз признавали одной из самых привлекательных женщин в мире, известна своей активной волонтерской деятельностью. В интервью Vogue она поделилась своим кредо: "Будь собой, но помогай другим".
Анджелина Джоли в Сиднее. 2014 год. Фото: EPA Анджелина Джоли в Сиднее. 2014 год. Фото: EPA
Анджелина Джоли в Сиднее. 2014 год. Фото: EPA

На счету актрисы множество работ на экране: как в серьезных драматических проектах, так и в приключенческих фильмах. Сегодня Джоли все чаще появляется по обратную сторону камеры, уже в качестве режиссера.

В день рождения Анджелины вспоминаем пять ее известных и особенно любимых зрителями ролей.

Фото: Скриншот YouTube
Анджелину Джоли в роли Сони Блейд добавили в Mortal Kombat

Джиа Каранджи / "Джиа"

Одной из лучших и труднейших работ Анджелины Джоли стала роль Джии Мари Каранджи в одноименном биографическом фильме режиссера Майкла Кристофера. История американской супермодели, взорвавшей фэшн-индустрию на рубеже 1970-1980-х годов, но не сумевшей справиться с нахлынувшей на нее славой и пристрастившейся к наркотикам, принесла актрисе "Золотой глобус". Анджелина признавалась, что сначала неоднократно отказывалась от слишком личной для нее роли: актриса замечала множество сходств между ней и супермоделью.

Лиса Роув / "Прерванная жизнь"

Роман Сюзанны Кейсен "Прерванная жизнь" о пребывании в Бостонской психиатрической клинике произвел сильное впечатление на Джоли. Актрисе посчастливилось получить роль особенно близкого ей персонажа - Лисы Роу с диагнозом "социопатия". Ее коллегой по площадке стала уже широко известная на тот момент Вайнона Райдер (она сыграла Сюзанну Кейсен), однако все критики твердили в унисон: когда на экране Джоли, легко забываешь о героине Райдер.

Джейн Смит / "Мистер и миссис Смит"

В боевике Дага Лаймана Джоли и ее тогда будущий (и, увы, на данный момент уже бывший) супруг Брэд Питт сыграли на первый взгляд скучнейшую семейную пару. Однако брак мистера и миссис Смит заиграл новыми красками, когда они, на деле - профессиональные киллеры, получили заказ друг на друга. Химия, случившаяся между Джоли и Питтом на съемках, завораживает и позволяет закрыть глаза на не слишком замысловатый сценарий.

Фото: kinopoisk.ru
Анджелина Джоли сыграет невесту Франкенштейна

Кристин Коллинз / "Подмена"

Резонансная история, известная как Вайнвилльские убийства, произошедшая в США в 1920-х годах, нашла отражение в триллере Клинта Иствуда. Фильм рассказывает историю Кристин Коллинз, которая понимает, что мальчик, которого ей вернула полиция после похищения, - не ее сын. Местные власти отказались принимать ее заявления всерьез и признали Коллинз не просто сумасшедшей, а опасной для общества. Однако любящая мать не сдалась и продолжила искать справедливости для своего похищенного ребенка. За эту роль Анджелина была номинирована на премию "Оскар", однако заветную статуэтку так и не получила.

Малефисента / "Малефисента"

Одна из главных ролей в фэнтези Роберта Стромберга стала, пожалуй, крупнейшим за последние годы появлением Анджелины на экране. Сюжет не нов: картина стала ремейком оригинального диснеевского мультфильма "Спящая красавица". К слову, фильм, несмотря на смешанные отзывы критиков, имел невероятный коммерческий успех и получил продолжение: в российский прокат "Малефисента: Владычица тьмы" вышла январе 2019 года.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Персона: Анджелина Джоли

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин объявил ЧС федерального уровня из-за разлива топлива в Норильске
Александр Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси
Кремль ответил на слова Трампа про "ядерный пакт"
Ростуризм назвал сроки открытия пляжей Кубани и Крыма
Эксперт рассказал о роли России в стыковке корабля Crew Dragon с МКС
Алексей Левыкин: Сейчас интерес к "микроистории" растет
Какие премьеры посмотреть в Сети, не дожидаясь открытия кинотеатров