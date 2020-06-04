Фармакологи нашли антибиотик, к которому не привыкают бактерии

Ученые из Принстонского университета (США) заявили о том, что найдено соединение, на основе которого можно создать антибиотик нового поколения, сообщает журнал Cell.

Его принципиальное отличие от уже известных антибиотиков в том, что вещество атакует бактерии как изнутри, так и снаружи. Внутри оно способно разрушать клетки бактерий, губительно воздействуя на фолиевую кислоту, а снаружи повреждает стенки бактерий. Это свойство делают его оружием против грам-отрицательных бактерий, которых обычно спасает от воздействия их оболочка.

С каждым годом антибиотики теряют свою репутацию всемогущего препарата от всех бактерий. Последние, стремясь выжить, быстро приспосабливаются к ним, вырабатывая резистентность. Именно поэтому вещество назвали "иррезистин" под рабочим кодом SCH-79797.

"Это первый антибиотик, который без сопротивления воздействует и на грам-положительные и на грам-отрицательные бактерии. Мы надеемся, что в будущем это приведет к появлению новых типов антибиотиков", - сообщается в пресс-релизе университета.