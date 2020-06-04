Австрия открыла границы с соседями за исключением Италии

Австрия открыла границы с соседними странами, заблокированными ранее в связи пандемией. Власти оставили в силе ограничения только для Италии, сообщает газета Kronen Zeitung.

"В качестве первого шага мы снимаем связанные с "короной" пограничные и санитарные меры в отношении семи соседних стран. Требования к карантину и проведению тестов больше не применяются", - заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг.

По словам министра, показатели инфицированных в Италии пока не позволяют снять ограничения. Очередная оценка ситуации запланирована на следующую неделю. Обстановка постоянно улучшается. В настоящее время обсуждается вопрос о взаимодействии с итальянскими регионами. "Нашей задачей является открыть Италию, как только позволят цифры. Это решение не было направлено против итальянской стороны", - подчеркнул Шалленберг.

Действия Австрии вызвали критику со стороны Италии. Итальянский министр иностранных дел Луиджи Ди Майо отметил, что "индивидуальное поведение" Вены нарушает "европейский дух" и наносит ущерб "Европе и общему рынку". Однако политик видит возможности для диалога.

После телефонного звонка Шалленбергу Ди Майо выразил оптимизм, что Австрия пересмотрит свое решение. Коллега согласился уточнить эпидемиологические данные министерства здравоохранения Италии. "Шалленберг заверил меня, что решение Австрии не является окончательным", - сказал Ди Майо. В секторе туризма общие европейские правила необходимы для гарантирования свободы передвижения гражданам Европы, указал итальянский политик. Он планирует совершить дипломатическое турне, чтобы убедить партнеров по ЕС открыть границы с Италией.

"Как правило, мы не комментируем отдельные меры, принимаемые странами ЕС", - заявили в Брюсселе на демарш Австрии. При этом отмечалось, что Еврокомиссия настаивает на соблюдении "принципа не дискриминации" при открытии внутренних границ. по