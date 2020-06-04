"Коронакризис" прогнозируемо повлиял на темпы жилищного строительства. С января по апрель было введено 18,6 миллиона квадратных метров жилья - на 5 процентов ниже показателя 2019 года.

Как напомнил на заседании правительства министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, в апреле в 44 регионах действовали ограничения на строительные работы, а в двух - Москве и Московской области -строительство было остановлено полностью практически на месяц. Последствия кризиса, вызванного распространением новой коронавирусной инфекции, в силу инертности строительства будут понятны спустя некоторое время, добавил глава минстроя. Для поддержки строительной отрасли, по его словам, необходимо стимулировать спрос, улучшать экономику проектов, развивать инфраструктуру и снижать административные барьеры на всех этапах строительства.

Одной из мер поддержки стала льготная ипотека под 6,5 процента на приобретение жилья. Программа была запущена в апреле, она позволяет оформить кредит по льготной ставке клиентам, покупающим квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита по программе составляет 8 миллионов рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для остальных регионов страны - 3 миллиона рублей. Минимальный первоначальный взнос по программе составляет 20 процентов.

Льготная ипотека пользуется у россиян большим спросом, отмечают в минстрое. Поступило уже более 85 тысяч заявок, процент одобрения по ним составляет 80 процентов. Лимит программы установлен на уровне 740 миллиардов рублей.

Большой спрос на программу подтверждают и банки. Так, по состоянию на 29 мая клиенты ВТБ провели уже свыше 7,7 тысячи ипотечных сделок на 22,4 миллиарда рублей. На рассмотрении находится еще 15 тысяч заявок на 46 миллиардов рублей. Больше всего сделок по льготной ипотеке прошло в Московском регионе, Санкт-Петербурге и области, Краснодарском крае, Новосибирской и Ростовской областях. Средняя сумма кредита составляет около 3 миллионов рублей. "В мае ипотечный рынок показывает рост - мы прогнозируем, что результаты продаж в России окажутся выше, чем в апреле, когда действовал режим ограничений, - отметил заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин. - Одним из факторов восстановления спроса, безусловно, стал запуск ипотеки под 6,5 процента".

Льготная ипотека пользуется большим спросом, поступило уже более 85 тысяч заявок на такие кредиты

Несмотря на запуск льготной программы, средний размер ипотечных кредитов в апреле сократился на 8 процентов, до 2,39 миллиона рублей, посчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Эксперты связывают снижение среднего чека с тем, что люди стремятся сокращать долговую нагрузку в условиях экономической неопределенности. "При выборе параметров ипотечного кредита граждане стараются увеличить размер первоначального взноса, минимизируя тем самым будущие платежи. В свою очередь банки сейчас более осторожно подходят к ипотечным кредитам с небольшим первоначальным взносом", - пояснил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

Вместе с сокращением среднего размера ипотечного кредита дорожает квадратный метр в новостройках.

В мае в среднем рост цены составил 2,3 процента, отмечают аналитики федерального портала "Мир квартир". Больше других прибавили Владивосток, Москва и Сочи - столица Приморья 4,1 процента, остальные 4 процента. Еще в 38 городах отмечен прирост от 3 до 3,9 процента.

В восьми городах страны с населением более 300 тысяч человек "квадрат" строящегося жилья в мае стал доступнее. Отличились Грозный (минус 4,1 процента) и Магнитогорск (минус 3,8 процента), чуть более процента потеряли цены в Кургане, Липецке и Астрахани.

"Застройщики сейчас оказались в очень сложном положении: с одной стороны, высокие издержки не позволяют снизить цены, с другой - опасно их повышать при явном падении покупательской способности, - обратил внимание генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко. - Осталась надежда на восстановление спроса с помощью льготной ипотеки, но в период кризиса далеко не каждый покупатель решится на увеличение кредитной нагрузки".

Застройщики оказались в сложном положении: высокие издержки не позволяют им снизить цены

Аналитики отмечают и большой разброс цен в разных регионах. Средняя стоимость столичной новостройки, например, составляет 13,6 миллиона рублей. Это в семь раз дороже, чем в Саратове и Нижнем Тагиле, в пять - чем в Рязани и Барнауле и втрое больше, чем в Тюмени и Нижнем Новгороде. "Если в ближайшее время страна начнет выходить из режима самоизоляции, падения стоимости новостроек не стоит ждать однозначно. Девелоперам отступать некуда. Они, скорее, отложат реализацию новых проектов и займутся продажей уже построенного, удерживая цены приблизительно на одном уровне", - прогнозирует Павел Луценко.

В апреле на рынке жилой недвижимости в Москве зафиксирован резкий обвал числа сделок - на 50-75 процентов, подсчитали аналитики "Метриум" на основе данных Росреестра. Было заключено 3,9 тысячи договоров участия в долевом строительстве жилья против 6,8 тысячи договоров в марте. В годовом выражении количество ДДУ снизилось на 49 процентов.

Резкий обвал зафиксирован и на рынке ипотечных сделок в Москве. Росреестр зарегистрировал 2,6 тысячи договоров, на 75 процентов меньше, чем в марте. По сравнению с апрелем 2019-го активность заемщиков жилищных кредитов сократилась почти на 70 процентов.

"По показателям спроса рынок жилья в Москве фактически отброшен к уровню 2017 года, когда только началось восстановление после кризиса 2014 - 2015 годов, - отметила управляющий партнер компании "Метриум" (участник партнерской сети CBRE) Мария Литинецкая. - Полагаю, падение активности в отрасли могло быть не столь радикальным, если бы режиму самоизоляции не предшествовала девальвация рубля, а эпидемиологические и антикризисные меры были более упорядоченными, предсказуемыми и действенными".

Участники рынка отмечают, что предотвратить более глубокое падение продаж помог перевод сделок в режим онлайн. Купить жилье можно было, не нарушая режим самоизоляции. Однако значительная часть сделок в апреле не состоялась не столько по экономическим или техническим причинам, сколько по психологическим, отметила Мария Литинецкая. Многие отложили сделки из-за неопределенной ситуации в стране. Главным драйвером восстановления рынка может стать программа субсидированной ипотеки, хотя и ее позитивный эффект может быть нивелирован сохраняющейся неопределенностью в экономике, заключила эксперт.