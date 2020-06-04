Накануне итальянский баскетбольный клуб "Милан" объявил о подписании двухлетнего контракта с центровым Кайлом Хайнсом, ранее выступавшим за ЦСКА.

33-летний американец провел в ЦСКА последние семь сезонов и дважды выигрывал Евролигу. Кроме того, именно Хайнс выводил партнеров на паркет в ранге капитана команды.

Переход одного из самых заметных игроков клуба прокомментировал президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин:

- Ну что скрывать, это далеко не лучший день для клуба и наших болельщиков. Конечно, каждому из нас казалось, что Кайл и ЦСКА связаны неразрывно, мы надеялись продолжить сотрудничество, но все же жизнь дает нам новые испытания. Кайл провел у нас семь великолепных сезонов, помог выиграть два титула чемпиона Евролиги, блестяще справлялся с функциями капитана, стал настоящим символом команды. Его вклад в наши общие успехи нельзя переоценить, и мы с большим уважением относимся к решению игрока принять новый вызов, начать новый этап в своей жизни. Нам - товарищам по команде, тренерам, штабу клуба, болельщикам - будет недоставать Кайла, будем скучать по Джианне, Ане и Джастину, мы все желаем здоровья и счастья всей дружной семье Хайнсов. Огромное спасибо за все эти годы!

Разумеется, что и сам Кайл Хайнс нашел несколько теплых слов в адрес армейской команды и ее преданных болельщиков:

- ЦСКА навсегда останется в моем сердце, всегда будет моим домом. Спасибо господину Иванову, господину Ватутину, госпоже Фураевой за возможность выступать за ЦСКА. Спасибо тренеру Итудису, который сделал из меня не только лучшего игрока, но и лучшего человека на паркете и вне его. Спасибо каждому из штаба, из организации, за то, что приняли меня как своего. Всем моим партнерам по команде, бывшим и нынешним: для меня было честью и привилегией быть вместе с вами на площадке. Болельщикам: спасибо за вашу страсть, вашу поддержку на протяжении всех этих лет. Москве и России: спасибо, что подарили моей семье дом. Мне будет всех очень не хватать... Главное, что я ценю, - мы прошли через многие победы вместе. И пусть наш общий путь подходит к концу, это не прощание. Мы еще увидимся.