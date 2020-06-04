Bild: Россия может принять финальный турнир Лиги чемпионов-2019/20

Россия в этом году может принять финальный турнир Лиги чемпионов, который был прерван из-за пандемии коронавируса, сообщает Bild. Пока на проведение этого турнира претендуют три страны.
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Финал Лиги чемпионов сезона 2019/20 должен был принять Стамбул. Однако УЕФА рассматривает другие варианты, поскольку в Турции сложилась неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.
Одним из вариантов завершения нынешнего турнира Лиги чемпионов из-за пандемии коронавируса является проведение всех матчей со стадии четвертьфинала в одной стране. Окончательное решение пока не принято.
По данным издания, помимо России на проведение финального турнира также претендуют Германия и Португалия. Одним из требований УЕФА станет выделение хозяевами финального турнира 4 стадионов в радиусе 100 км.