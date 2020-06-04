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04.06.2020 20:00
Рубрика: В мире

Борис Джонсон идет на риск

Глава британского правительства предложил жителям Гонконга стать подданными ее Величества
Текст: Ольга Дмитриева ("Российская газета", Лондон)
Российская газета - Федеральный выпуск № 121(8175)
Широкий жест главы правительства Великобритании Бориса Джонсона, предложившего миллионам граждан Гонконга получить британское подданство в упрощенном порядке, с большой долей вероятности может вызвать откровенно негативную реакцию Пекина и в то же время возмутить британских избирателей.

Минувшим летом влиятельная группа депутатов-тори пришла к выводу, что восхождение Китая под руководством Си Цзиньпина является угрозой для Запада, и посему Китаю необходимо сопротивляться. Гонконг является сегодня жемчужиной экономической короны Китая. Эта корона сильно пострадает в случае массового исхода оттуда населения. Борис Джонсон, считают наблюдатели, затеял большую азартную игру в борьбе с Китаем. Не менее рискованным выглядит и его предложение безопасного убежища гонконгцам.

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Преподнося это как одно из самых больших изменений в визовом законодательстве в истории Великобритании, Джонсон сказал, что примерно 350 000 жителей Гонконга, имеющих британский заграничный паспорт, а также около 2,5 миллиона, которые имеют право подать заявление на паспорт, получат 12-месячные возобновляемые визы. Они им позволят работать на Альбионе и получить здесь гражданство. "Многие в Гонконге опасаются, что их образ жизни, который Китай обязуется поддерживать, находится под угрозой", - написал Джонсон. - Британия не сможет с чистой совестью пожать плечами и уйти. Вместо этого мы будем выполнять наши обязательства.

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