Британцам запретили ночевать в гостях

Остаться ночевать у друга или подруги, собираться вдвоем в помещении или вшестером на улице - теперь эти удовольствия недоступны для жителей Англии. Новые правила, введенные правительством страны для предотвращения распространения коронавируса, стали источником вдохновения для британских шутников.

"В соответствии с новым законодательством о запрете коронавируса, разработанным правительством, британцам запретили заниматься сексом с кем-либо за пределами их собственного дома", - сообщило накануне местное издание The Evening Standard.

"Теперь оба человека могут быть привлечены к ответственности, в соответствии с новой поправкой к законопроекту об охране здоровья", - иронизируют журналисты.

Правда, новые правила не позволяют полицейским врываться в дома жителей, чтобы посчитать присутствующих, зато, согласно инструкции национального полицейского управления от 1 июня 2020 года, если они узнали о незаконной ночевке вне дома, они могут приказать гражданам вернуться к себе домой, не применяя силу, а также, в случае необходимости, выписать штраф или даже арестовать злополучного ночного гостя.

"В предыдущих правилах говорилось лишь, что люди должны оставаться дома и избегать поездок, за исключением совершенно необходимых, а о встречах в частных местах ничего сказано не было", - напоминает The Evening Standard. Теперь британцы знают, что ночевать в чужом доме могут только те, у кого есть на это уважительная причина. К ним, согласно полицейской инструкции, относятся: участие в профессиональных спортивных состязаниях, похороны близких, попытка укрыться от насилия, уход за нуждающимся в помощи, благотворительная деятельность и служебная необходимость, лечение в стационаре, невозможность проживания в своем доме, сопровождение детей к родственникам. Таким образом, отмечают в The Evening Standard, посещение умершего любимого человека является легальным, а живого - нет.

Те же самые правила относятся к уличным собраниям более шести лиц из разных домов, если они не соблюдают дистанцию, и встречам не проживающих вместе двух и более лиц для совместных занятий, подразумевающих контактирование друг с другом. Справедливости ради нужно сказать, что полицейским предписано сохранять здравый смысл и принимать меры только тогда, когда договориться с участниками таких собраний невозможно.