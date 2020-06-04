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04.06.2020 18:47
Рубрика: Экономика

Бочка невозврата

Будет ли перенесена встреча ОПЕК+
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 121(8175)
Перенос, а тем более отмена заседания министерского комитета ОПЕК+, намеченного на 9-10 июня, на более поздний срок едва ли возможен, поскольку может создать на рынке негативный информационный фон, обрушив цены на нефть, с таким трудом отыгравшие мартовское и апрельское падение.
Фото: Андронов Алексей/ТАСС Фото: Андронов Алексей/ТАСС
Фото: Андронов Алексей/ТАСС

Глава минэнерго Александр Новак подтвердил намерение России и дальше участвовать в сделке ОПЕК+. Министр отметил, что благодаря сокращению добычи участниками ОПЕК+ и падению производства в других странах избыток нефти на рынке в мае снизился до 7 млн баррелей в сутки, в июне должен быть достигнут баланс спроса и предложения, а в июле можно ожидать возникновения дефицита нефти.

Фото: DSculptor / istock
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Но пока этого не произошло, не в интересах нефтедобывающих стран лишний раз усиливать волатильность котировок негативной информацией. Рынок, насытившись ожиданиями, просел только на опасениях переноса встречи ОПЕК+: котировки опять опустились ниже 40 долларов за баррель. Не спасла даже статистика из США, показавшая снижение запасов "черного золота" в хранилищах на 2,08 млн баррелей и данные из Китая о восстановлении потребления нефтепродуктов.

Масла в огонь подлили коллеги по сделке ОПЕК+. Ирак и Нигерия не выполнили в мае условия по сокращению добычи. Ирак более чем наполовину, а Нигерия на 48%. В целом страны картеля стран - экспортеров нефти снизили производство на 75% от требуемого объема. После этой информации под сомнение поставили не только даты проведения встречи ОПЕК+, но и само будущее сделки. Последнее предположение, впрочем, больше из разряда фантастики.

"Страны ОПЕК+ не могут позволить себе не прийти к соглашению. Рыночная цена нефти далека от уровня, необходимого многим производителям для уравновешивания своих бюджетов", - говорит главный стратег по сырьевым рынкам Saxo Bank Оле Хансен. Он подчеркнул, что даже при самом негативном сценарии будущих переговоров какая-то сделка будет достигнута, но если продолжится несоблюдение требований, она не сможет полностью реализовать свой потенциал поддержки цен.

Если без панических настроений подойти к невыполнению в мае соглашений ОПЕК+ некоторыми участниками сделки, то и в этом нет ничего критического. Они даже не нарушили ее условия, поскольку могут достичь целевых показателей в июне. Более чем на 100% условия сделки выполнили только Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт. Россия почти выполнила свои обязательства, снизив производство на 98% от своей квоты.

Фото: РИА Новости
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Поэтому говорить о невыполнении условий сделки некоторыми странами пока можно лишь в свете промежуточных итогов. А из-за них переносить или отменять встречу ОПЕК+ нет никакого смысла. Тем более если речь пойдет о продлении действующих квот сокращения. "Перенос встречи возможен, но не очень целесообразен - если есть цель сократить добычу в июле, то лучше это сделать до заключения контрактов на этот месяц", - считает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.

С этим согласны не все эксперты. По мнению Хансена, если не удастся найти точки соприкосновения по вопросам соблюдения условий сделки, имеет смысл перенести встречу на более поздний срок. Это даст ОПЕК+ время для оценки выполнения требований по сокращению добычи и перспектив восстановления спроса.

Ожидается, что уже в июне на нефтяном рынке будет достигнут баланс спроса и предложения, а в июле образуется небольшой дефицит нефти

Эксперты сходятся, что соглашение будет продлено не более чем на 1-2 месяца. "В долгосрочной перспективе уже согласованное сокращение избыточно, по крайней мере условия, принятые на вторую половину 2021 года и I квартал 2022 года", - считает Танурков. С его точки зрения, дополнительные сокращения сейчас позволят раньше пересмотреть условия сделки в будущем.

Кроме того, подчеркивает Хансен, некоторые производители, в том числе в России, столкнулись с высоким спросом на свою нефть в Азии, и российские компании будут очень неохотно продлевать срок действующих условий сделки. А без поддержки России соглашение развалится.

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