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04.06.2020 17:12
Рубрика: Власть

ЦИК утвердил порядок дистанционного голосования по Конституции

Текст: Татьяна Замахина
Центризбирком РФ на своем заседании утвердил порядок дистанционного электронного голосования по поправкам в Конституцию. Заявления для участия в нем можно будет подавать через портал госуслуг с 5 по 21 июня. А само дистанционное голосование будет проводиться с 25 по 30 июня на портале 2020og.ru.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ранее проект документа был принят за основу на заседании 2 июня.

"Завтра мы начинаем прием заявлений", - заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, однако стартует оно за шесть дней до этой даты.

Фото: Пресс-служба ЦИК РФ/РИА Новости
Как поправки в Конституцию повлияют на законодательство

Согласно утвержденному ЦИК документу, воспользоваться удобной возможностью смогут граждане, имеющие подтвержденную запись на портале госуслуг. Как уточнил участник заседания, глава Минкомсвязи Максут Шадаев, данные пользователей, кроме того, должны совпасть с регистром избирателей.

Чтобы обеспечить пользователям госуслуг возможность голосовать, Минкомсвязи уже подготовило форму заявления. Она "позволит изъявить желание проголосовать в электронном виде", уточнил Шадаев.

Москвичи, как предполагается, будут иметь возможность пройти авторизацию для голосования вместо портала госуслуг на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Дистанционное электронное голосование будет проводиться с 25 по 30 июня. Элла Памфилова уточнила, что для проведения дистанционного электронного голосования "будет использован единый портал 2020og.ru, а также создана специальная территориальная комиссия".

Портал госуслуг готов принимать заявки на голосование по Конституции

Если подавший заявление гражданин не смог проголосовать дистанционно в указанные дни, он получит возможность сделать выбор в день голосования 1 июля на своем участке по месту жительства. Однако комиссия должна будет проверить факт, что он не успел проголосовать дистанционно.

Глава ЦИК уточнила, что во время голосования и при определении его результатов могут присутствовать наблюдатели и представители СМИ.

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