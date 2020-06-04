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04.06.2020 13:52
Рубрика: Общество

Для мигрантов создадут новый режим пребывания и мобильное приложение

Текст: Иван Петров
Министерство внутренних дел России разработает новый правовой режим долгосрочного пребывания иностранных граждан на территории нашей страны. Об этом в четверг сообщает пресс-центр МВД.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Отмечается, что для этого планируется модернизировать механизмы регулирования трудовой миграции, обеспечить безопасность и правопорядок в миграционной сфере, а также провести комплексную информатизацию системы госуправления в сфере миграции.

Фото: Виталий Невар/ТАСС
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Грядущие изменения ранее были утверждены распоряжением правительства РФ от 30 мая 2020 года № 1452-р. Этим документом был утвержден План мероприятий по реализации в 2020-2022 гг. Концепции государственной миграционной политики России на 2019-2025 годы.

В пресс-центре пояснили, что указанный план разработан правоведами МВД с целью развития предложений по реформированию миграционных режимов и института гражданства РФ.

"Предусмотрено совершенствование институтов постоянного проживания и гражданства России. В частности, планируется создание нового правового режима для долгосрочного пребывания иностранных граждан в РФ", - отметили в МВД, не поясняя при этом детали такого режима.

В то же время в пресс-центре МВД рассказали, что намерены создать единую информационную платформу, которая будет содержать сведения обо всех иностранных гражданах, присутствующих на территории России. Такая платформа обеспечит нашим гостям удобное предоставление госуслуг, взаимодействие между гражданами, организациями и госорганами в электронном виде, а также позволит внедрить персонализированные информационные сервисы - личный кабинет, рассылку уведомлений и прочее. Планируется, что новая информационная платформа будет оформлена в виде мобильного приложения, которое будет обязательно к установке на мобильные устройства иностранных граждан.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Также в МВД отметили, что будет сформирована государственная система планирования и управления миграционными процессами. Ее предназначение - решение задач сбалансированного пространственного развития РФ, прогнозирование социально-экономических и инвестиционных потребностей субъектов страны, а также учет и перераспределение кадрового потенциала по отраслям экономики и предприятиям.

Общество Соцсфера Миграция Правительство МВД Иностранцы в России

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