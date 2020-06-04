Для плановой госпитализации нужно будет сделать тест на COVID-19

Минздрав утвердил временный порядок работы медучреждений, оказывающих специализированную и высокотехнологичную помощь, а также санаторно-курортных организаций. Правила вступают в силу с 5 июня и направлены на профилактику распространения COVID-19, сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, в Минздраве пояснили, что теперь не ранее, чем за семь дней до плановой госпитализации медучреждения будут обследовать пациентов на новую коронавирусную инфекцию: брать мазок из носо- и ротоглотки. Обязательным становится осмотр врачом-терапевтом, а детей - педиатром, бесконтактное измерение температуры и уровня насыщенности крови кислородом, а при наличии показаний - обзорная рентгенография и компьютерная томография легких.

Кроме того, подчеркнули в Минздраве, будут определены общепрофильные выездные бригады скорой медицинской помощи для пациентов с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонией. Одни из них будут направляться для забора анализов на COVID-19, другие на эвакуацию пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь пациентам с симптомами ОРВИ, установленным диагнозом COVID-19, а также пациентам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, регионы определят самостоятельно. При этом региональные власти обязаны обеспечить готовность медучреждений к приему таких пациентов.

В ведомстве обратили внимание на то, что новые требования будут предъявляться к отдыхающим санаторно-курортными организациями. Поэтому теперь, отправляясь на лечебно-оздоровительный отдых, необходимо захватить с собой справку от врача-эпидемиолога или терапевта (педиатра) об отсутствии контакта с инфекционными больными, выданной не позднее, чем за 14 календарных дней до даты отъезда, а также результаты лабораторного исследования на COVID-19, выполненного методом амплификации нуклеиновых кислот, полученные не позднее чем за 2 календарных дня до даты отъезда в санаторно-курортную организацию. Переболевших COVID-19 на лечебный отдых примут не ранее, чем через 14 календарных дней после выздоровления.