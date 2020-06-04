Эффективное обучение должно включать онлайн- и офлайн-форматы

В последние месяцы образование переживает онлайн-трансформацию. О том, как оно будет развиваться дальше, "Российской газете" рассказал руководитель Учебного центра Главгосэкспертизы России Александр Шалаев.

Почувствовали ли вы изменение спроса на обучение за "карантинные" месяцы?

Александр Шалаев: Снижения спроса мы точно не заметили. Многие понимают: самоизоляция рано или поздно закончится, и выиграют те, кто использовал это время для собственного профессионального развития и обучения персонала компании. Также необходимо учитывать, что строительство - это стратегическая отрасль, один из драйверов роста экономики нашей страны. Обучение работников, задействованных в строительстве, позволяет повысить качество подготовки проектов и реализовывать их более эффективно.

Учебный центр Главгосэкспертизы России быстро отреагировал на изменения и адаптировался к новым реалиям карантина. Еще в марте мы стали переводить наши очные семинары в онлайн, что значительно расширило географию слушателей. Ранее им приходилось приезжать в Москву или на площадки наших филиалов, сейчас актуальные знания от экспертов Главгосэкспертизы можно получать, не выходя из дома или непосредственно на работе.

Более того, в апреле мы запустили новый для себя продукт - бесплатный ежемесячный вебинар, на котором эксперты Главгосэкспертизы разъясняют последние изменения в градостроительном законодательстве. Мы провели уже два мероприятия, и в них приняло участие более 1500 слушателей государственных и негосударственных экспертных организаций, представителей компаний-застройщиков и проектировщиков.

Вторым масштабным федеральным проектом, запущенным Учебным центром в период карантина, стала "Школа эффективного заказчика". Задача программы - повышение квалификации руководящего состава субъектов Российской Федерации и иных государственных распределителей бюджетных средств. Программа охватывает весь жизненный цикл объекта капитального строительства, особое внимание уделяется подготовке заданий на проектирование. Помимо профессиональных знаний программа позволяет участникам приобрести навыки эффективного взаимодействия, проектного управления и командной работы. В пилотном выпуске Школы, который прошел на площадке Казанского филиала Главгосэкспертизы России, приняли участие более 350 руководителей и представителей государственных заказчиков Приволжского федерального округа. В дальнейшем проект охватит все регионы России, занятия будут проводить не только для руководящего состава, но и для работников всех уровней - среднего менеджмента и исполнителей на местах.

Запускать проекты в кризис рискованно. В чем залог вашего успеха?

Александр Шалаев: Мне очень нравится цитата одного из героев сериала "Игра престолов": "Хаос - это не провал, xаос - это лестница". Вот именно так я смотрю на ситуацию, которая сейчас разворачивается. Надо использовать каждую возможность, которая дается. А кризис, как известно, - время возможностей. И мы их не упускаем. Ключевым фактором для нас становится тщательный подход к проектированию образовательных программ.

При подготовке мы используем данные по отраслям и компаниям, аналитику из автоматизированной информационной системы "Главгосэкспертиза" и соединяем их с экспертным мнением - получается глубокий разбор часто встречающихся ошибок и причин их возникновения. Также мы учитываем запросы наших слушателей, их пожелания и потребности.

Например, при подготовке пилотного проекта "Школа эффективного заказчика" мы вместе с филиалом собирали запросы от всех субъектов Приволжского федерального округа, анализировали структуру строительной отрасли в регионах, выбирали лучшие практики - все для того, чтобы участники получили максимальную пользу от обучения. Когда продукт ориентирован на клиента, когда он сделан под его запросы, тогда он точно будет востребован.

Последние два месяца образование ушло в онлайн. По какому пути пойдет дальнейшее развитие образовательных услуг?

Александр Шалаев: Несмотря на активное развитие онлайн-образования и его бум, спровоцированный "карантинными" условиями нашей жизни, оно никогда не было самым эффективным. Да, онлайн-обучение позволяет получить доступ к знаниям из любой точки мира или даже пройти обучение в самых престижных университетах. Но проходя онлайн-курс, ты получаешь исключительно профессиональные знания, а коммуникативные навыки, умение работать в команде и прочие soft skills остаются не затронутыми. Обучение - это ведь еще и соревнование, формирование социальных сетей на будущее, личное общение с экспертом в группе или один на один, отработка новых знаний на тренингах и семинарах.

Многие эксперты сходятся во мнении, что самый эффективный формат обучения тот, что включает в себя составляющую как онлайн, так и офлайн, то есть смешанный формат, или blended learning. При таком обучении онлайн- и офлайн-форматы органично дополняют друг друга и способствуют многогранному развитию.

Уверен, что после снятия всех ограничений практика именно такого обучения станет наиболее распространенной. Тем более что такой подход не только эффективен, но и восполняет потребности людей, которые долгое время были ограничены в живом общении.

Планирует ли Учебный центр Главгосэкспертизы внедрять принцип blended learning в свои программы?

Александр Шалаев: Лучше сказать, что мы продолжим его применять в наших программах. Так, в Школе эффективного заказчика, о которой я упоминал ранее, после окончания периода самоизоляции обучение будет состоять как из онлайн-модулей, так и из очных мероприятий, которые позволят участникам работать в формате коворкинга и свободно обмениваться успешным опытом. В этом году мы готовим к запуску программы повышения квалификации экспертов, которые также включают в себя дистанционный курс, вебинары и очные практические занятия.

Что касается уже действующих программ, то ярким примером применения смешанного подхода к обучению является наш проект "Экспертиза будущего". В нем мы уже несколько лет совмещаем и онлайн-лекции, и вебинары, и очные тренинги, проектную деятельность и масштабные конференции.

Как развивается проект?

Александр Шалаев: Изначально мы задумывали его как проект по повышению эффективности деятельности и формированию команды инициативных и высокопрофессиональных работников исключительно Главгосэкспертизы России. Состоялось два выпуска программы, и ее выпускники показали высокую результативность как в разработке предложений по развитию Главгосэкспертизы и института экспертизы в целом, так и в плане профессионального и личностного роста. Учитывая множество поступающих запросов от экспертных организаций на включение их работников в программу, в этом году, помимо внутреннего трека, который будет проходить по программе предыдущих двух лет обучения, проект пополнится треком для внешних участников.

В итоге, анализируя развитие проекта, сегодня мы можем смело утверждать, что проект "Экспертиза будущего" вышел на новый этап развития. Теперь это не просто корпоративная программа Главгосэкспертизы России, но проект по созданию образовательной и инновационной среды для распространения лучших отраслевых практик.