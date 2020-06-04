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04.06.2020 21:15
Рубрика: Культура

Египетские ночи Ромео и Джульетты: "Сатирикон" покажет Пушкина и Шекспира

Текст: Варвара Карпеева
Свой творческий вклад в Пушкинский день готовят и в театре "Сатирикон".
Фото: пресс-служба "Сатирикона" Фото: пресс-служба "Сатирикона"
Фото: пресс-служба "Сатирикона"

"Меня всё больше интересует Пушкин. Разгадывание тайн его произведений. Те сильнейшие чувства, которые им двигали, когда он писал. Очень волнует, как исполнять его произведения, чтобы донести до зрителя эти живые чувства, как уйти от мертвого академизма и скучной хрестоматийности, - делится художественный руководитель театра Константин Райкин. - Очень интересует тема свободы художника, его независимости от мнений большинства, от норм привычной мещанской морали, от утилитарного подхода к смыслу и цели искусства. Пушкин очень часто обращается к этим вопросам, и они острейшим образом звучат сегодня. А ещё... его гениальный талант, страсть и свобода иногда "заносятся в такие гибельные выси", что некоторым его стихам хочется просто, что называется, отдаться даже ничего себе не объясняя, читать их вслух на разные лады, упиваясь их магией и красотой..."

Фото: Константин Завражин/ РГ
В Пушкинском музее рассказали о мероприятиях в день рождения Пушкина

6 июня, в Пушкинский день, в режиме онлайн "Сатирикон" представит стихотворный цикл из новой поэтической программы Константина Райкина.

Прозвучат произведения: "Песнь председателя" из трагедии "Пир во время чумы" (1830), "Поэт и толпа" (1828), "Поэт" ("Пока не требует поэта…") (1827), Поэту ("Поэт! не дорожи любовию народной…") (1830), отрывок из повести "Египетские ночи" (1835). Видеозапись будет доступна с 10.00 в соцсетях и на сайте театра.

А далее от Пушкина там перейдут к Шекспиру. 7 июня в 17.00 (и до 12 июня) онлайн будут показывать одну из первых режиссёрских работ Константина Райкина в "Сатириконе" - спектакль "Ромео и Джульетта". Панорама итальянского города-мечты, ренессансная атмосфера, юная всепоглощающая любовь… И прекрасный актерский состав - "на душе теплеет" от игры нынешних мастеров, а тогда ещё очень молодых и трепетных Наталии Вдовиной и Александра Коручекова. Монтекки, Капулетти, их слуги, друзья, кормилицы, горожане Вероны и сочувствующие - Фёдор Добронравов, Марина Иванова, Константин Лавроненко, Владимир Большов, Алексей Якубов, Григорий Сиятвинда, Агриппина Стеклова.

Фото: Виктор Васенин
Стихи Александра Пушкина прочитают онлайн

Также на сайте театра и в соцсетях продолжается танцевальный марафон Сатирикона #Танцывирус - необычный "подвижный" проект, имеющий хороший рейтинг и резонанс. Театр публикует для зрителей танцевальные фрагменты из любимых спектаклей. Уже вспомнили хореографические эпизоды из постановок "Азбука артиста", "Доходное место", "Синее чудовище", "Кухня", "Лица", "Макбетт", "Синьор Тодеро хозяин". Пытались вслед за актерами повторить пластику из "Служанок", "Страны любви", "Техгрошовой оперы", "Шантеклера", "Шоу-Сатирикона", "Контрабаса" и многих других. Танцуют все.

Фото: пресс-служба "Сатирикона"
Культура Театр Драматический театр Александр Пушкин Гид-парк

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