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04.06.2020 12:57
Рубрика: В мире

Экс-директор "1+1" Ткаченко назначен министром культуры Украины

Текст: Юрий Чернов

Бывший генеральный директор украинской телерадиокомпании "Студия 1+1" Александр Ткаченко назначен министром культуры и информационной политики Украины. Верховная Рада проголосовала "за" его кандидатуру, представленную фракцией пропрезидентской партии "Слуга народа".

Как отмечает издание Strana.ua, на новом посту Ткаченко намерен увеличить финансирование сферы культуры и провести внутриминистерскую реформу. "Надеюсь общими усилиями моих коллег из парламента мы сможем более эффективно помогать культуре и креативным индустриям. Идет речь и о дополнительных деньгах на их поддержку во время и после эпидемии. Для этого я жду голосования в парламенте закона №3377 о поддержке культуры и креативных индустрий", - цитирует нового министра издание.

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Александр Ткаченко был президентом телекомпании "Нова мова", а также руководил службой новостей ТСН. В 2005 году стал председателем и акционером Одесской киностудии, а в 2008 году работал заместителем генерального директора телеканала РЕН ТВ в Москве. В 2014 году Ткаченко выступал за запрет российского контента на украинском телевидении.

По информации ТАСС, за несколько дней до назначения Ткаченко представители одесского кинематографа провели акцию протеста. Участники акции обвинили тогда еще кандидата на пост министра в рейдерском захвате Одесской киностудии и намерении довести ее до банкротства. По информации ряда СМИ компания, принадлежащая Ткаченко и владеющая половиной акций киностудии, судится с Министерством культуры Украины, у которого остается контрольный пакет акций. Агентство напоминает, что Государственное бюро расследований Украины ранее открыло дело по обстоятельствам приватизации Одесской киностудии.

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