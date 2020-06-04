Эксперт объяснила, надо ли для сжигания жира пить больше воды

Директор Национального исследовательского центра "Здоровое питание" Зинаида Медведева считает мифом распространенное мнение о том, что употребление большого количества жидкости помогает похудеть. Пить воду нужно, ориентируясь не на специальные питьевые режимы, а на чувство жажды, отметила специалист.

Более того, чрезмерное количество жидкости в рационе на протяжении длительного времени грозит появлением проблем с почками даже у здорового человека. Так как почкам для выведения лишней воды из организма придется работать в усиленном режиме. В результате может случиться сбой.

Если же у человека изначально есть небольшие проблемы с почками или с сердцем, то лишняя жидкость может спровоцировать отеки, а в тяжелых случаях - гипертонический криз.

Пить больше воды есть смысл в жару или при физических нагрузках, в том числе, на занятиях спортом. Так вы предупредите возможный перегрев организма, отметила эксперт. Оптимально, если вода будет содержать соли натрия и калия, передает "Комсомольская правда".