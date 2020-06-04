Электронные заказные письма стали доступны в 72 регионах

Получить в электронном виде извещение от ГИБДД, уведомления от пенсионного фонда и извещения от других ведомств и юрлиц теперь можно в 72 регионах России, сообщила пресс-служба Почты России.

К новому сервису отправки и получения электронных заказных писем подключилось уже 4 млн граждан и более 7 тысяч организаций. К концу года Почта России планирует подключить к нему ведомства из 90% регионов страны.

Если пользователь не зарегистрирован в системе, заказное письмо будет распечатано и отправлено традиционным способом. Однако замглавы Почты России Ярослав Мандрон обращает внимание на преимущества нового сервиса - моментальность доставки, сохранность отправления и его юридическая значимость. К услуге можно подключиться на сайте Почты России, в ее мобильном приложении или через портал Госуслуг.

В 2019 г. объем цифровых отправлений вырос на 25 млн по сравнению с 2018 г. В прошлом году Почта России доставила 500 млн заказных писем, из них 74 млн были направлены получателям в электронном виде. В 2019 г. количество зарегистрированных в системе пользователей составило 3,3 млн, что на 73% превышает показатель 2018 г. По состоянию на май 2020 г. система насчитывает уже 4 млн клиентов.