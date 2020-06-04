Фитнес-центры потеряли за два месяца более 23 млрд рублей

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов обратится в Роспотребнадзор с просьбой дать регионам четкие указания для открытия фитнес-клубов в рамках второго этапа выхода из режима изоляции. Об этом бизнес-омбудсмен заявил во время онлайн-встречи с представителями индустрии.

За март и апрель отрасль потеряла более 23 млрд рублей выручки, сообщила президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии России Ольга Киселева. По ее словам, из 13 тысяч фитнес-объектов в России не смогут открыться 20%. Многие собственники помещений так и не пошли навстречу клубам, сохранив докризисные арендные ставки и продолжая начислять платежи. Это ускорило банкротство некоторых фитнес-центров.

Кредиты в рамках господдержки на выплаты заработных плат сотрудникам получили только 15% от общего числа игроков отрасли. Некоторым фитнес-клубам из числа крупного бизнеса банки отказали в займах, сославшись на то, что меры поддержки предоставляются только малым и средним предприятиям из числа наиболее пострадавших отраслей. Борис Титов пообещал разобраться в ситуации, назвав такой отказ неправомерным.

На днях принято решение компенсировать фитнес-клубам расходы на дополнительные меры безопасности. По оценке Ассоциации, только покупка бактерицидных рециркуляторов для обеззараживания воздуха для каждого клуба может обойтись в 2 млн рублей.