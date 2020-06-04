Генпрокуратура поручила регионам проверить факты загрязнения воздуха

Генпрокуратура поручила прокурорам в регионах провести проверки по фактам загрязнения воздуха.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, к проверочным мероприятиям прокуроры привлекают органы контроля и лаборатории, специалисты которых отберут пробы, исследуют очистные сооружения на объектах негативного воздействия. Кроме того, во время прокурорских проверок будет дана оценка действиям хозяйствующих субъектов, исполнению уполномоченными госорганами функций по охране воздуха, пресечению правонарушений, возмещению вреда и привлечению виновных лиц к ответственности.

Как отметили в надзорном ведомстве, прокуроры ведут системную работу по выявлению и пресечению нарушений законодательства в сфере защиты прав граждан на благоприятные экологические условия проживания. В том числе оперативно реагируют на жалобы граждан и сообщения СМИ. Так, в настоящий момент, прокурор Челябинской области организовал проверку по многочисленным публикациям в средствах массовой информации о распространении удушливого запаха в Челябинске и Копейске. Прокурор Томской области проводит проверку информации о нарушениях законодательства об охране атмосферного воздуха в результате ненадлежащей работы очистных сооружений в Северске. В Республике Коми прокуратура проверяет сведения об ухудшении самочувствия жителей города Ухты из-за деятельности нефтеперерабатывающих предприятий.

Как подчеркнули в Генпрокуратуре, при подтверждении информации о незаконных выбросах загрязняющих веществ в атмосферу будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.