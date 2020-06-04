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04.06.2020 15:37
Рубрика: Общество

Глава Роспотребнадзора заявила о неизбежности новой пандемии

Текст: Ольга Игнатова
Мир не застрахован от новых пандемий, подобных COVID-19. Об этом во время дискуссии клуба "Валдай" заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Фото: Алексанадр Корольков/РГ Фото: Алексанадр Корольков/РГ
Фото: Алексанадр Корольков/РГ

По ее словам, которые приводит РИА Новости, абсолютно очевидно, что нечто подобное коронавирусу произойдет в будущем в той или иной форме. Невозможно предугадать, кого затронет пандемия, но алгоритм действий должен быть, считает глава Роспотребнадзора. Сегодня особенно важно объединить опыт, извлечь уроки из каждого такого крайне непростого этапа в жизни, добавила Попова.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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Ранее глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на онлайн-брифинге сообщил, что в Азии, которая приняла на себя удар коронавируса, сейчас уже возникают повторные случаи. Происходит это каждый раз, когда ослабевает контроль.

"Вот почему мониторинг эпидемии имеет очень важное значение для быстрого реагирования. Эффективные меры - это когда мы выявляем, изолируем и обследуем все подозрительные случаи; переводим на карантин и отслеживаем состояние здоровья всех заболевших и контактирующих с ними; готовы, если нужно, к повторному введению некоторых ограничений", - отметил Клюге.

Он считает, что вирус останется с нами надолго - как минимум до тех пор, пока не появится безопасная вакцина или метод лечения.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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