Группа РОСНАНО поддержит компанию, занимающуюся реабилитацией инвалидов

Неотъемлемым качеством комфортной городской среды является ее доступность, в том числе для маломобильных граждан. Однако доступность - это не только наличие пандусов, специальных лифтов, подъемников, так называемой "беспороговой" среды, но и также наличие технологий, которые могут помочь людям с ограниченными возможностями вновь обрести движение, адаптироваться и чувствовать себя полноценными пользователями быстроменяющейся городской среды.

Фонд инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО решил поддержать отечественную компанию "ЭкзоАтлет", разработавшую уникальный медицинский экзоскелет (тренажер) для людей с ограниченными возможностями. Вместе с Московским государственным медико-стоматологический университет (МГМСУ) имени А.И.Евдокимова "ЭкзоАтлет" разработала образовательную программу по медицинской реабилитации пациентов с применением роботизированного комплекса ExoAtlet.

"Западная практика реабилитации идет по пути полной перестройки жизненного пространства вокруг инвалида под его новые нужды, - говорит научный руководитель стартапа "ЭкзоАтлет" Елена Письменная. - А мы считаем, что человека можно и нужно восстанавливать. Мы заставляем организм работать и оживать. Он вполне может это делать".

Фото: Ольга Маланкина

"ЭкзоАтлет" - первая компания в России, которая организовала серийное производство экзоскелетов, способных вернуть возможность двигаться людям, которые раньше считались обреченными быть прикованными к инвалидному креслу.

Разработка компании "ЭкзоАтлет" - экзоскелет, это жесткий металлический каркас, который способен удерживать человека в вертикальном положении. Электроника приводит в действие механизмы, которые заставляют обездвиженные ноги человека вновь делать шаги. Специалисты говорят о том, что пациенту "навязывается естественный паттерн ходьбы". Ноги пациента, которые долгое время находились без движения вновь посылают импульсы в головной мозг - "я иду!", что также является мощным терапевтическим эффектом.

Елена Письменная уверена, что с помощью их изобретения можно поставить на ноги и сделать полностью самостоятельными практически всех больных детским церебральным параличом (ДЦП). В России с таким диагнозом живут 1,5 миллиона человек. Невозможность обычных движений для больных с ДЦП связана с некорректным управлением двигательным аппаратом головным мозгом, что зачастую приводит к жесткой спастике мышц (сочетание спазма, мышечного паралича и перенапряжения мышц). Экзоскелет помогает справиться с этой проблемой.

Фото: Ольга Маланкина

"Когда ребенку с ДЦП "прошили" в мозг локомоторный паттерн, то он его дальше использует не задумываясь", - объясняет Елена Письменная.

К 1,5 миллионам больных ДЦП, кому способна помочь экзореабилитация, можно добавить еще 400 тысяч человек, которые ежегодно в России переносят инсульт. Еще 150 тысяч россиян живет с диагнозом рассеянный склероз, а не менее 100 тысяч имеют травматические болезни спинного мозга (ТБСМ). По мнению специалистов, всем этим больным способна помочь экзореабилитация. Сейчас в "ЭкзоАтлете" проводят исследования для работы с пациентами после эндопротезирования.

Сидячий или тем более лежачий образ жизни ведет к множеству новых осложнений для человека с проблемами опорно-двигательного аппарата: нарушается кровоснабжение мышц, появляются пролежни, вымывается кальций, начинают неправильно работать внутренние органы. Отсюда масса сопутствующих малоподвижному образу жизни болезней.

"Все врачи, когда рассказывают о своем опыте экзореабилитации, отмечают неожиданный эффект выхода пациентов из депрессии, - рассказывает Елена Письменная. - Это характерно и для больных с ДЦП, и для "инсультников", и для "спинальников". У людей появляется желание жить".

Некоторые государственные клиники уже сейчас включают экзореабилитацию в перечень услуг, которыми пациенты могут пользоваться по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Но как правило, речь идет о двухнедельном курсе раз в год. Этого хватает далеко не всем, так как для полноценной реабилитации тренировок должно быть более 30 подряд.

Фото: Предоставлено компанией "ЭкзоАтлет"

Выход из сложившейся ситуации в "ЭкзоАтлете" видят в создании сети центров экзореабилитации в шаговой доступности, по аналогии с фитнес-центрами, только для инвалидов. Это позволит пациентам проходить реабилитацию в формате тренировки. Такой проект уже разработан и у него даже есть название - "ЭкзоДжим" (ExoGym).

Проект может стать успешным не только с социальной точки зрения, но и с экономической. При средней стоимости экзоскелета в 3,5 млн рублей, час занятий в самой дорогой частной клинике Москвы стоит около 5 тысяч рублей. При более широком предложении или включении услуги в ОМС цену часа можно заметно снизить. И все равно экзоскелет окупится за один-два года при достаточно интенсивном его использовании.

"При оценке экономической эффективности внедрения оборудования необходимо чётко представлять баланс между тремя составляющими результата: экономическими, медицинскими и социальными, - поясняет главный врач ГАУ "Медицинский центр г. Жуковкий" Брянской области Юлия Мартынович. - Анализ показывает, что ExoAtlet является представителем линейки реабилитационного оборудования, способным удерживать этот баланс в равных частях - что и является оптимальным вариантом".

Однако специалисты уверены, что для широкого распространения экзореабилитации необходимо преодолеть еще одно препятствие - отсутствие достаточного количества квалифицированных кадров.

"Мы - стартап, маленькая компания, нас не хватает на процесс обучения и контроля за правильностью действий инструкторов, - говорит руководитель маркетинга российского офиса "ЭкзоАтлета" Алина Зверева. - В клинику во Владивостоке лишний раз не доберешься. Часто врачи меняются, обучают друг друга сами, и это может способствовать накоплению ошибок".

Поэтому стартап обратился за помощью к Фонду инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО, обладающему богатым опытом создания интенсивных курсов повышения квалификации для специалистов высокотехнологичных секторов. Разрабатывает программу "Медицинская реабилитация пациентов с применением роботизированного комплекса ExoAtlet" Московский государственный медико-стоматологический университет (МГМСУ) имени А.И.Евдокимова.

Фото: Предоставлено компанией "ЭкзоАтлет"

В "ЭкзоАтлете" создание образовательной программы считают только первым шагом на пути формирования единой платформы для обучения и обмена данными между медицинским сообществом, которую они называют ExoEdu. В компании надеются, что программа станет своеобразным постоянно обновляемым и пополняемым справочником, к которому можно обратиться в любое время.

Разные локомоторные нарушения требуют своих методик восстановления. Поэтому инструктор лечебной физкультуры с помощью одного и того же инструмента, но разных аксессуаров должен уметь подобрать индивидуальный для каждого пациента сценарий лечения.