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Рубрика: Спорт

Упростят формат

Проведение Олимпиады в Токио оптимизируют
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 121(8175)
Перенести Олимпийские игры-2020 на год было нелегко даже "на бумаге", что же говорить о реальной организации крупнейшего старта четырехлетия в новые даты да еще в условиях распространения коронавируса. Поэтому и единого мнения насчет того, как же пройдет турнир в Токио, у официальных лиц порой нет.
Губернатор Токио Юрико Коикэ. Фото: AP Photo/Jae C. Hong Губернатор Токио Юрико Коикэ. Фото: AP Photo/Jae C. Hong
Губернатор Токио Юрико Коикэ. Фото: AP Photo/Jae C. Hong

Вот и в четверг в топ-новостях было заявление губернатора столицы. Юрико Коикэ сообщила, что Япония рассматривает возможность "упрощенного" проведения Олимпиады.

Фото: Ian Langsdon/Pool via REUTERS
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- Нам нужно двигаться вперед, что-то рационализируя, что-то упрощая, - сказала она, не особо вдаваясь в детали, в эфире телеканала NHK. - Государство и оргкомитет продумают, как это сделать.

Другой спикер, генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга, тоже обошелся без конкретики, подчеркнув лишь, что Япония хочет готовиться к Играм в тесном сотрудничестве с МОК и оргкомитетом, с администрацией Токио. Это нужно для того, чтобы Олимпиада стала максимально спокойным и безопасным событием как для спортсменов, так и для зрителей.

Что же чиновники имеют в виду под "рационализацией" и "оптимизацией" формата, не совсем понятно. Коснутся ли какие-то изменения программы соревнований? Или все ограничится сокращением числа участников церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр и количества зрителей на трибунах? Ранее японские СМИ также писали об обязательных тестах на коронавирус для спортсменов, членов команд и - больше того - для всех болельщиков, а также об ограничениях на передвижение спортсменов за пределами Олимпийской деревни.

Сейчас сложно предугадать, к какому общему решению придут все заинтересованные стороны. Ведь уже было выступление председателя оргкомитета "Токио-2020" Есиро Мори, который сказал, что Игры будут отменены, если пандемия коронавируса не будет взята под контроль к следующему году. А в среду громкое заявление сделал премьер-министр страны Синдзо Абэ. "Мы намерены принять Олимпиаду и Паралимпиаду в полном объеме как свидетельство победы человечества над COVID-19, - сказал Абэ на Глобальном саммите по разработке вакцин от коронавируса.

Спорт Олимпийские игры В мире Восточная Азия Япония Олимпиада в Токио

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