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Продажи автомобилей начали восстанавливаться

В мае 2020 года было продано 63 033 автомобиля, что на 51,8% меньше, чем в мае 2019 года, сообщили в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Но по сравнению с апрелем продажи выросли на 62%. Самыми продаваемыми моделями в мае стали Lada Granta (5726 машин), Lada Vesta (4475), KIA Rio (3655).

Больницы станут строить быстрее

Опыт экстренного развертывания больниц в период пандемии убеждает в том, что институт типового проектирования необходимо возродить как можно скорее, считает глава Минстроя Владимир Якушев.

В ВОЗ предупредили об угрозе второй волны вируса

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
Попова: Единой вакцины от коронавируса не будет

Вторая волна эпидемии коронавируса может возникнуть в сентябре, заявил директор регионального офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европе Ханс Клюге в ходе онлайн-дискуссии клуба "Валдай" на тему "Вакцина от COVID-19". По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, единой вакцины от коронавируса не будет, и следует ожидать появления сразу нескольких препаратов, которые будут использоваться для разных групп населения.

В Краснодарском крае продлен карантин до 21 июня

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня. Вместе с тем летние кафе и террасы возобновят работу в крае с 6 июня. При этом первого июня в Краснодарском крае открылся курортный сезон. Правда, это пока касается лишь санаториев и профилакториев с медицинской лицензией.

Для плановой госпитализации потребуется тест на COVID

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
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Теперь не ранее чем за семь дней до плановой госпитализации медучреждения будут обследовать пациентов на новую коронавирусную инфекцию: брать мазок из носо- и ротоглотки. Обязательными становятся осмотр врачом-терапевтом, а детей - педиатром, бесконтактное измерение температуры и уровня насыщенности крови кислородом, а при наличии показаний - обзорная рентгенография и компьютерная томография легких. Такие правила установил Минздрав.

Данные о заболевших

За последние сутки в России зарегистрирован 8831 подтвержденный случай коронавирусной инфекции, из них в Москве - 1998 случаев. Всего в России зарегистрировано 441 108 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. С начала пандемии умерли 5384 человека, выздоровели 204 623 человека.

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