Игровой сериал "Ковбой Бибоп" не будет ремейком оригинального аниме

Сценарист сериала "Ковбой Бибоп" Хавьер Грилло-Марсуа, который разрабатывается для Netflix, не будет ремейком оригинального аниме. Вместо этого он "расширит вселенную", приводит слова Хавьера io9.

Некоторые вещи, конечно, останутся неприкосновенными, но многое будет изменено и добавлено, пояснил сценарист.

Кроме того, он анонсировал меньше эротизма и "гламуризации курения", но пообещал "сохранения духа и стиля" оригинала.

Дата премьеры игрового "Ковбоя" неизвестна, предварительно она планируется в следующем году.

Быстро ставший культовым японский постапокалиптический аниме-сериал в жанре космического вестерна выходил в 1998-1999 годах. По миру сериала также снята полнометражка (2001) и выпущена манга.