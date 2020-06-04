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Игровой сериал "Ковбой Бибоп" не будет ремейком оригинального аниме

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    04.06.2020, 15:33
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Сценарист сериала "Ковбой Бибоп" Хавьер Грилло-Марсуа, который разрабатывается для Netflix, не будет ремейком оригинального аниме. Вместо этого он "расширит вселенную", приводит слова Хавьера io9.

Некоторые вещи, конечно, останутся неприкосновенными, но многое будет изменено и добавлено, пояснил сценарист.

Кроме того, он анонсировал меньше эротизма и "гламуризации курения", но пообещал "сохранения духа и стиля" оригинала.

Дата премьеры игрового "Ковбоя" неизвестна, предварительно она планируется в следующем году.

Быстро ставший культовым японский постапокалиптический аниме-сериал в жанре космического вестерна выходил в 1998-1999 годах. По миру сериала также снята полнометражка (2001) и выпущена манга.

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