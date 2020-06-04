Испания 22 июня откроет сухопутные границы

Власти Испании с 22 июня снимут ограничения на пересечение границ с Францией и Португалией. Об этом рассказала министр промышленности, торговли и туризма пиренейского королевства Рейес Марото.

Открытие сухопутных границ совпадает со временем окончания действия режима чрезвычайного положения, накануне Конгресс депутатов (нижняя палата парламента Испании) одобрил его продление в последний раз - до 21 июня. Нужного количества голосов премьер-министру социалисту Педро Санчесу удалось добиться благодаря договоренности с Баскской националистической партией, которая поддержала его предложение, и с Левыми республиканцами Каталонии, которые воздержались при голосовании. Стоит отметить, что правые Народная партия и "Вокс" и при прошлых голосованиях высказывались против, поскольку считают, что принятые карантинные меры ограничивают права испанцев.

Однако тем, кто захочет воспользоваться открывшейся возможностью, надо помнить, что официально туризм в Испанию возобновится только 1 июля. И все прибывающие до этой даты в страну должны будут провести двухнедельный карантин либо у себя дома, либо в гостинице.

Решение отменить пограничный контроль с соседними странами правительство Испании приняло в связи с тем, что большая часть территории королевства (29 провинций из 50) выйдет из карантина как раз ко дню окончания режима чрезвычайного положения. И с 21 июня будут снят ограничения на передвижение по стране (естественно, за исключением тех провинций, которые еще не выйдут из карантина, как ожидается, последними это сделают Мадрид, Барселона и ряд провинций Кастилии и Леона, "свободу" они получат в начале июля).

Стоит отметить, что власти всех южных европейских стран в последнее время много говорят о создании туристических коридоров, снятии ограничений, открытии границ (кстати, ЕС рекомендовал держать их закрытыми как минимум до 15 июня). Таким образом, они пытаются привлечь туристов из других стран и спасти туристический сектор, от которого во многом зависят их бюджеты, а значит, и восстановление экономик, разрушенных из-за пандемии. Именно эта конкуренция и заставляет Мадрид открыть свои границы раньше изначально установленных сроков. Впрочем, по словам Марото, принять туристов смогут лишь те регионы, где создадутся безопасные условия для их отдыха. Пока на это могут претендовать лишь Канарские и Балеарские острова.