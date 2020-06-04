Как киберспорт становится частью школьной жизни

По данным американских ученых, к двум годам 90% детей уже умеют пользоваться планшетом. Гаджеты, IT-технологии, компьютерные игры и киберспорт - для современных детей совершенно привычные вещи. Как превратить их из обычного развлечения в полезный помощник для образования? Об этом "РГ" рассказал директор ГБОУ ДПО Московский центр "Патриот.Спорт" Матвей Говорущенко.

Матвей Станиславович, почему киберспорт становится популярным в образовательной среде?

Матвей Говорущенко: Чтобы обучение проходило максимально продуктивно, ребят нужно заинтересовать предметом, показать, что получение новых знаний может быть увлекательным и интерактивным. В этом очень помогают киберспортивные дисциплины.

Россия первой признала киберспорт официальным видом спорта еще в 2001 году. Это стало знаковым событием для всех фанатов: начали проводиться городские и Всероссийские турниры с квалифицированными судьями.

Наш Центр занимается развитием компьютерного спорта в московских школах с 2019 года. Совместно с партнером, школой №868, мы стараемся извлечь максимальную пользу из детского увлечения и помочь ребятам развить ряд важнейших навыков.

Например?

Матвей Говорущенко: Такие виды спорта, хоть и остаются спорной темой и вызывают у многих родителей и педагогов опасения, очень эффективно показывают себя в образовательной сфере. Согласно исследованиям, к 8 годам 9 из 10 детей имеют опыт использования мобильных или компьютерных игр. Их применение на уроках позволяет использовать это увлечение продуктивно. Кроме того, киберспорт дает учителям возможность лучше понимать своих учеников, говорить с ними на одном языке.

Интерес к киберспортивным дисциплинам часто становится первым шагом к изучению программирования, web-дизайна или 3D-моделирования. Это не только дает ребятам полезные навыки, без которых сложно стать квалифицированным специалистом в современном мире, но и позволяет им еще в школе познакомиться с востребованными профессиями. В число 100 специальностей будущего, по данным экспертов, входят: разработчик киберпротезов и имплантов, инженер по 3D-печати продуктов питания, проектировщик инфраструктуры "умного" дома, специалист по кибербезопасности. Эти и многие другие сферы деятельности требуют уверенного владения передовыми разработками, изучения новых вариантов технологического развития.

Как именно компьютерные игры помогают в изучении обычных школьных предметов?

Матвей Говорущенко: Школа №868, например, внедряет в образовательный процесс компьютерные игры и передовые технологии.

Дисциплины с патриотическим уклоном - World of Tanks и "Калибр" - хорошо дополняют уроки истории. В них воссозданы исторически достоверные элементы вооружения и обмундирования, что позволяет детям наглядно изучать события прошлого нашей страны.

Занятия физкультурой становятся интереснее с использованием танцевального симулятора Just Dance, а теоретические занятия можно проводить с помощью FIFA 20, изучая действия игроков на поле и тактические схемы.

В программу уроков лингвистики, русского и иностранных языков можно включить разбор речи персонажей, особенности их интонаций и акцентов. Многие игры издаются на оригинальном языке разработчиков и требуют от ребенка хотя бы базового понимания грамматики, синтаксиса и, конечно, большого словарного запаса.

Какие еще навыки дает киберспорт?

Матвей Говорущенко: Не стоит забывать про соревновательный элемент. Как любой другой вид спорта, он развивает важные качества - целеустремленность, волю к победе, внимательность и усидчивость.

Также важно уметь работать в команде и брать на себя ответственность. Перед тем, как принимать участие в турнирах, ребятам нужно отработать сплоченную игру, научиться помогать и слышать друг друга. Правильно выстроенная коммуникация и грамотный тренировочный процесс зачастую определяют победителей.

Киберспорт развивает навыки общения и решения конфликтов.

Проводятся ли для школьников киберспортивные турниры?

Матвей Говорущенко: Конечно. В течение учебного года наш центр организовал четыре масштабных турнира по компьютерному спорту, в которых суммарно приняли участие почти 10 тысяч московских школьников. Состязания проводились в дистанционном режиме.

Сейчас, во время летних каникул, для учеников и педагогов мы проводим "Турнир Победы", приуроченный к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Соревнования среди учителей московских школ мы проводим впервые. Важно, чтобы ребята могли проводить свободное время вместе со своими наставниками, имели общие увлечения. Школьники будут состязаться в четырех передовых киберспортивных дисциплинах: Dota 2, FIFA 20, World of Tanks, и Калибр. Педагоги сыграют в CS:GO (Counter-Strike: Global Offensive) в формате 5х5.

Почему турниры пользуются такой популярностью у детей?

Матвей Говорущенко: Современные дети очень любят компьютерные игры, и это вполне закономерно. Популярность киберспорта растет, по всему миру проходят сотни турниров, за которыми школьники пристально следят. Принять участие в подобных состязаниях самому - это возможность проверить свои силы, попробовать новые стратегии и получить массу положительных эмоций.

Наши соревнования транслируются в социальных сетях, а матчи освещают профессиональные комментаторы. Школьники смотрят за успехами своих друзей, одноклассников, и у них просыпается спортивный азарт, появляется желание становиться лучше и побеждать.

Кроме того, компьютерные игры - это возможность общаться дистанционно. Ребята, находящиеся на самоизоляции, активно контактируют в Сети и вместе участвуют в турнирах.