Как определить, прослушивается ли ваш смартфон

Дополнительное программное обеспечение, приложения, которые пользователь самостоятельно не устанавливал на смарфтон, могут свидетельствовать о прослушивании устройства. Об этом сообщил глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Тревожным сигналом является и "неадекватное" поведение смартфона. К примеру, самостоятельное включение-выключение, быстрая разрядка или нагрев батареи при условии, что телефоном не пользуются. Это может быть еще одним признаком, что устройство находится на прослушивании. "Телефон перегревается, когда вы его не используете, - бывают из-за батарейки, из-за программного обеспечения подобные проблемы, - но если вы его не трогаете, то, по идее, он должен быть нормальной температуры", - рассказал Кусков, пишет "Прайм".

При этом распознать, что устройство прослушивается можно не всегда, так в работе используется дорогостоящее оборудование - вплоть до поддельных базовых станций, которые переключают сигнал нужного аппарата, отмечает эксперт. Владельцам мобильных устройств Кусков советует периодически проверять не появились ли без их ведома новые приложения. Чтобы этого не происходило - рекомендуется установить специальное программное обеспечение. Сделать это можно самостоятельно, либо обратиться за помощью к сотрудникам сервис-центров.

По словам Кускова, прослушка делится на два типа - легальная и нелегальная. В первом случае доступ к данным получают сотрудники спецслужб. Для этого требуется решение официальных инстанций, к примеру, судебных. При нелегальном варианте прослушку телефона заказывают частные лица. Это могут быть бизнес-конкуренты, родственники, супруги.