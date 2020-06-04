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03.06.2020 22:40
Рубрика: Экономика

Проверка состояния

Как работает система финансовой помощи для малого и среднего бизнеса
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Спецвыпуск № 120(8174)
Представители малых и средних предприятий (МСП) подали уже больше сотни тысяч заявок на реструктуризацию долгов по кредитам, следует из данных Банка России. Меры поддержки государства распространились уже почти на 1,5 миллиона занятых в МСП работников, отмечают в минэкономразвития.
Московские театры, как отмечают в минкультуры, откроются не раньше сентября. Фото: Александр Корольков Московские театры, как отмечают в минкультуры, откроются не раньше сентября. Фото: Александр Корольков
Московские театры, как отмечают в минкультуры, откроются не раньше сентября. Фото: Александр Корольков

С 20 марта по 20 мая субъекты МСП подали 121,6 тысячи заявок на реструктуризацию кредитов, отмечают в Банке России. Из них почти две трети поступило от индивидуальных предпринимателей, остальные - от юридических лиц. По состоянию на 13 мая показатель составлял 106,4 тысячи, а на 6 мая - 93,9 тысячи.

За два месяца банки одобрили 82,2 тысячи заявок на реструктуризацию долгов - 73,5 процента от числа рассмотренных. В целом уровень одобрения заявок к рассмотренным обращениям является стабильно высоким - это около 70-80 процентов. Заметно растет доля одобренных заявок к поступившим: если на 15 апреля она составляла 39 процентов, то на 20 мая - 67 процентов. Это свидетельствует о том, что банки стали быстрее рассматривать поступающие заявления на реструктуризацию, отмечают в Банке России.
Почти 1,6 млн граждан РФ обратились за реструктуризацией долга

По данным ЦБ, общий объем ссудной задолженности по реструктурированным кредитам субъектов МСП составил 529,9 миллиарда рублей, тогда как неделей ранее по 54 опрошенным банкам он составлял 483,2 миллиарда рублей. Объем ссудной задолженности, в среднем приходящейся на один реструктуризированный кредит, с 22 апреля по 20 мая увеличился с 4,4 до 7,5 миллиона рублей - это может говорить о том, что за реструктуризацией стали обращаться более крупные компании, то есть средний бизнес, допускают в ЦБ.

Кроме того, на 20 мая в программе поддержки занятости "Кредиты на выплату заработной платы" под нулевую ставку, по данным минэкономразвития, участвовали 49 банков. За неделю с 14 по 20 мая объем заключенных кредитных договоров увеличился на 55 процентов, сумма одобренных заявок (их больше 29 тысяч) превысила 75 миллиардов рублей. С 24 апреля в программу включены также средние и крупные предприятия, но пока основная доля предоставленного финансирования (77 процентов) приходится на субъекты МСП и индивидуальных предпринимателей, хотя эта доля сокращается (на 13 мая она составляла 90 процентов), указывают в минэкономразвития. "Приходится порой прилагать значительные усилия, чтобы привлекать банки к работе по льготным программам, потому что для банков это не всегда выгодная программа", - заявлял глава минэкономразвития Максим Решетников.

Меры поддержки распространили на кинотеатры, музеи, предприятия непродовольственной торговли

К программе реструктуризации кредитов "1/3" (отсрочка уплаты кредита на полгода и деление процентных платежей на три равные части) присоединились 34 банка. От субъектов МСП, по данным минэкономразвития, поступило 1143 заявки на реструктуризацию. Количество реструктурированных кредитов за неделю выросло на 20 процентов, объем - на 50 процентов.

Также к 20 мая 27 банков заключили генеральные соглашения с Банком России по программе поддержки кредитования малого и среднего бизнеса (льготного рефинансирования при условии несокращения кредитного портфеля МСП). Задолженность по таким кредитам с 15 мая увеличилась на 9,4 миллиарда рублей, до 202,5 миллиарда рублей.

9 миллиардов рублей составляет примерный объем кредитов МСП, по которым поступили заявки на реструктуризацию

Расширение перечня наиболее пострадавших отраслей позволило распространить меры поддержки на 1,4 миллиона работников малого и среднего бизнеса, говорил Решетников. Так, меры поддержки дополнительно распространены на предприятия непродовольственной торговли, стоматологии, кинотеатры, музеи и ряд других направлений.

Какие меры поддержки нужны бизнесу после пандемии

Также меры поддержки были расширены и на социально ориентированные НКО. "Для малых и микропредприятий мы добились решения, что можно использовать не только основной ОКВЭД, но и дополнительный. Это существенно расширило перечень участников этих программ", - добавил министр. Кроме того, было предложено предоставить возможность уточнить код основного вида деятельности внутри соответствующего класса, подкласса или группы. "Благодаря этому потенциально еще 200 тысяч компаний смогут получить поддержку", - отмечал Решетников.

Экономика Бизнес Малый бизнес Экономика Финансы Долги и кредиты

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