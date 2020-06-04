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04.06.2020 17:49
Рубрика: Экономика

Внешние виды

Как сильно может просесть российский экспорт
Текст: Ирина Алпатова
Во втором квартале 2020 года падение экспорта может составить 17% в годовом выражении, спрогнозировали в Аналитическом центре по внешней торговле при Минпромторге (АЦВТ).
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Падение объемов экспорта вполне ожидаемо, но основными причинами, по мнению аналитиков, является не пандемия коронавируса, а отложенное влияние неблагоприятных факторов - это снижение курса рубля и падение мирового спроса на товары и услуги.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Эксперт: Ослабление рубля создало возможности для российского экспорта

В мировой практике снижение национальной валюты ведет к росту экспорта, но в России дела обстоят иначе. "Исторически так сложилось, что падение сырьевого экспорта практически всегда тянет за собой и несырьевой. А ослабление рубля не помогает его стимулировать. В природе этого явления нам еще предстоит разобраться", - сказал представитель АЦВТ.

Несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ), по подсчетам центра, снизится на 12% по результатам апреля-июня 2020 года. Агропромышленный сектор, который в первом квартале оказал положительное влияние на статистику внешнеторговых поставок, не сможет долго быть драйвером роста. К лету его вклад в ННЭ традиционно сокращается. Обычно в это время года активнее экспортируют продукцию машиностроения и химической промышленности, но уже больше года эти отрасли демонстрируют спад или стагнацию экспорта.

Согласно одной из последних версий проекта плана по восстановлению экономики, с которой ознакомилась "РГ", к концу 2021 года ожидается рост ННЭ не менее 5%. Этот показатель может быть гораздо больше, считает Юрий Шурыгин, исполнительный директор Ассоциации малых и средних экспортеров. Особенно с учетом ожидаемых низких результатов в этом году: общий объем экспорта может сократиться на 36,9% по сравнению с 2019 годом. Такую оценку представило Минэкономразвития в обновленном прогнозе социально-экономического развития до 2023 года.

Экспортный поток восстановится к концу лета 2020 года

"Для большинства экспортеров тема поставок за рубеж отошла на второй план. Основная задача сейчас - выжить в условиях кризиса. Много проблем с кадрами, рефинансированием", - говорит Шурыгин. При этом к концу лета ассоциация ожидает восстановления экспортного потока.

Какие льготы ждут экспортеров

Позитивно оценивают активность экспортеров в Российском экспортном центре (РЭЦ). "Кратно вырос запрос на поиск партнера за рубежом - за 4 месяца 2020 года количество таких услуг выросло на 140%", - рассказал Станислав Георгиевский, вице-президент РЭЦ. Только по этой услуге объем поддержанного экспорта вырос в 2 раза и составил более 700 млн рублей.

Ситуация постоянно меняется, подчеркнули в АЦВТ, и прогноз в любой момент может быть пересчитан.

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