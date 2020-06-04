Постановление правительства Республики Карелия от 4 июня 2020 года № 271-П "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Республике Карелия за первый квартал 2020 года"

Новости

В московском метро остановили поезда из-за человека в тоннеле 22:14
Роскосмос показал спутниковые снимки разлива дизтоплива в Норильске 22:01
Лукашевич: Москва обеспокоена применением силы против журналистов в США 21:29
Власти Москвы готовят график дальнейшего снятия ограничений 21:26
Меркель подтвердила, что не хочет баллотироваться на пятый срок 21:20
Вышел трейлер нового фильма Томаса Винтерберга "Еще по одной" 21:12
Умерла певица Лариса Сазонова 21:05
Суд отправил Платошкина под домашний арест 20:54
В Астраханской области сел на мель сухогруз 20:43
Депутат МГД оценил перспективы развития предпринимательства после пандемии коронавируса 20:24
В подмосковной пятиэтажке произошел хлопок газа 19:30
Собянин: Разрешать свадебные торжества пока рано 19:29
МИД прокомментировал расторжение Киевом договоров аренды с посольством РФ 19:27
Forbes назвал самых высокооплачиваемых звезд 19:18
Премьер Беларуси считает необходимым изменить стиль работы своего кабинета 19:14
Глава российского Генштаба пообщался с американским коллегой 19:10
Собянин: Голосование по поправкам в Конституцию не ухудшит ситуацию с коронавирусом 19:09
Собянин: Всплеска заболеваемости COVID из-за ослабления ограничений не ожидается 19:09
Названа самая популярная операционная система 18:55
Собянин назвал дату снятия большинства ограничений 18:54
В английской премьер-лиге разрешили делать по пять замен 18:53
Экс-сотрудника главка МВД будут судить за фальсификацию преступления 18:53
В Москве работа информцентров реновации возобновится 5 июня 18:48
Собянин: Москва исполнит все свои социальные обязательства 18:46
"Заряженный" хэтчбек Hyundai установил рекорд скорости на льду Байкала 18:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
4 июня 2020 г.

Постановление правительства Республики Карелия от 4 июня 2020 года № 271-П "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Республике Карелия за первый квартал 2020 года"

Дата подписания 4 июня 2020 г.
Опубликован 4 июня 2020 г.

В соответствии с Законом Республики Карелия от 16 августа 1995 года № 73-3PK "О прожиточном минимуме" Правительство Республики Карелия постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Республике Карелия за первый квартал 2020 года:

1) по северной части Республики Карелия (Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский районы, г. Костомукша):

на душу населения 14 506 рублей

трудоспособное население 15 698 рублей

пенсионеры 12 222 рубля

дети 13 847 рублей;

2) по Республике Карелия, кроме северной части:

на душу населения 13 472 рубля

трудоспособное население 14 659 рублей

пенсионеры 11 277 рублей

дети 12 707 рублей;

3) в целом по Республике Карелия:

на душу населения 13 611 рублей

трудоспособное население 14 798 рублей

пенсионеры 11401 рубль

дети 12 869 рублей.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Карелия".

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией