Постановление правительства Республики Карелия от 4 июня 2020 года № 271-П "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Республике Карелия за первый квартал 2020 года"

В соответствии с Законом Республики Карелия от 16 августа 1995 года № 73-3PK "О прожиточном минимуме" Правительство Республики Карелия постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Республике Карелия за первый квартал 2020 года:
1) по северной части Республики Карелия (Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский районы, г. Костомукша):
на душу населения 14 506 рублей
трудоспособное население 15 698 рублей
пенсионеры 12 222 рубля
дети 13 847 рублей;
2) по Республике Карелия, кроме северной части:
на душу населения 13 472 рубля
трудоспособное население 14 659 рублей
пенсионеры 11 277 рублей
дети 12 707 рублей;
3) в целом по Республике Карелия:
на душу населения 13 611 рублей
трудоспособное население 14 798 рублей
пенсионеры 11401 рубль
дети 12 869 рублей.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Карелия".
Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков
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