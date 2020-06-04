Постановление правительства Республики Карелия от 4 июня 2020 года № 271-П "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Республике Карелия за первый квартал 2020 года"

В соответствии с Законом Республики Карелия от 16 августа 1995 года № 73-3PK "О прожиточном минимуме" Правительство Республики Карелия постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Республике Карелия за первый квартал 2020 года:

1) по северной части Республики Карелия (Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский районы, г. Костомукша):

на душу населения 14 506 рублей

трудоспособное население 15 698 рублей

пенсионеры 12 222 рубля

дети 13 847 рублей;

2) по Республике Карелия, кроме северной части:

на душу населения 13 472 рубля

трудоспособное население 14 659 рублей

пенсионеры 11 277 рублей

дети 12 707 рублей;

3) в целом по Республике Карелия:

на душу населения 13 611 рублей

трудоспособное население 14 798 рублей

пенсионеры 11401 рубль

дети 12 869 рублей.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Карелия".

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков







