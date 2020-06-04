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04.06.2020,  
16:11
Текст:  Алексей Брусилов

Китайские легкие танки заметили на границе с Индией

Индийские источники сообщили о сосредоточении в районе спорных территорий военной техники КНР.
Фото: JMK / wikimedia.org
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В частности, замечены артиллерийские орудия, реактивные системы залпового огня PHL-03, колесные боевые машины огневой поддержки PTL02, а также легкие танки Тип 63.

Правда, данные о переброске "шестьдесят третьих" многие эксперты ставят под сомнение. Дело в том, что разработанные еще в начале 60-х годов они считаются безнадежно устаревшими, их уже практически нет в войсках.

Возможно, речь идет о модернизированных Тип 63А, имеющих достаточно много различий по сравнению с базовой моделью. Например, появилась другая по форме башня, в которой вместо 85-мм пушки смонтировано более мощное 105-мм орудие, способное вести огонь управляемыми противотанковыми ракетами.

По сравнению с ранними примитивными прицелами установлено достаточно современная система управления огнем с лазерным дальномером и бесподсветочным ночным прицелом. Сообщалось, что старый 400-сильный двигатель заменили на более мощный (более 500 л.с.), что позволило 22-тонной машине развивать по шоссе скорость около 60 км/ч, а на воде - 12-15 км/ч.

Тем не менее, даже несмотря на эти выполненные в 90-е годы доработки, в настоящее время Тип 63А заменяются на новейшие "глиссерные" танки ZTD-05.

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