Китайские легкие танки заметили на границе с Индией

Индийские источники сообщили о сосредоточении в районе спорных территорий военной техники КНР.

The Type 63 he talks about is likely the type 63A . An older amphibious tank armed with a 105mm gun.

Some later models might also have a Bastion ATGM launcher.

A Chinese development of the Soviet PT-76 that served the IA in 1971 . Good, basic machine vulnerable to modern ATGMs pic.twitter.com/sGkBuSge53 — Ninjamonkey (@Aryanwarlord) June 2, 2020

В частности, замечены артиллерийские орудия, реактивные системы залпового огня PHL-03, колесные боевые машины огневой поддержки PTL02, а также легкие танки Тип 63.

Правда, данные о переброске "шестьдесят третьих" многие эксперты ставят под сомнение. Дело в том, что разработанные еще в начале 60-х годов они считаются безнадежно устаревшими, их уже практически нет в войсках.

Возможно, речь идет о модернизированных Тип 63А, имеющих достаточно много различий по сравнению с базовой моделью. Например, появилась другая по форме башня, в которой вместо 85-мм пушки смонтировано более мощное 105-мм орудие, способное вести огонь управляемыми противотанковыми ракетами.

По сравнению с ранними примитивными прицелами установлено достаточно современная система управления огнем с лазерным дальномером и бесподсветочным ночным прицелом. Сообщалось, что старый 400-сильный двигатель заменили на более мощный (более 500 л.с.), что позволило 22-тонной машине развивать по шоссе скорость около 60 км/ч, а на воде - 12-15 км/ч.

Тем не менее, даже несмотря на эти выполненные в 90-е годы доработки, в настоящее время Тип 63А заменяются на новейшие "глиссерные" танки ZTD-05.