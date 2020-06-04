Коллекторы получат индивидуальные идентификационные коды

Это, с одной стороны, сохранит персональные данные коллектора, с другой - позволит оперативно вычислить нарушителя правил.

"С учетом мнения бизнес-сообщества в целях охраны персональных данных работников кредиторов или их представителей предусмотрена норма об индивидуальном идентификационном коде физического лица, осуществляющего взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, который присваивается кредитором или представителем кредитора", - поясняют в Минюсте.

Для профессиональных коллекторских организаций устанавливается обязательное наличие в наименовании организации словосочетания "профессиональная коллекторская организация".

По расчетам Минюста, в связи с предлагаемыми изменениями существенно увеличится количество подконтрольных ФССП России субъектов и приблизительно составит около 2400 единиц. Из них более 300 профессиональных коллекторских организаций, примерно 1700 микрофинансовых и 400 кредитных организаций.

Для профессиональных коллекторских организаций устанавливается обязательное наличие в наименовании организации словосочетания "профессиональная коллекторская организация".

"Предлагаемые законопроектом нормы позволят защитить права граждан от недобросовестных участников рынка возврата просроченной задолженности", - подчеркивают в Минюсте.