Коллекторы получат индивидуальные идентификационные коды

Новости

На Ставрополье экс-судью обвинили во взяточничестве 17:51
Данные Hubble рассказали о звездах популяции III 17:46
Пять автомобилей столкнулись на МКАД и перекрыли половину полос движения 17:37
СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина 17:36
В Волгоградской области в рейсовом автобусе из Махачкалы нашли львенка 17:33
Музей Аушвиц-Биркенау попросил о финансовой помощи 17:33
Названы самые продаваемые кроссоверы в России в мае 2020 года 17:30
В Самарской области обнаружена еще одна вспышка АЧС 17:23
Захарова назвала обвинения Берлина по "хакерским атакам" абсурдом 17:22
Столичные медики рассказали о борьбе с COVID‑19 в Северной Осетии 17:19
Петербург отметит день рождения Пушкина в онлайн-формате 17:18
Назначен новый руководитель фирмы "Туполев" 17:11
Директора психинтерната Урюпинска будут судить из-за вспышки COVID-19 17:10
Генпрокуратура поручила регионам проверить факты загрязнения воздуха 17:05
В Кольском районе Заполярья из-за половодья эвакуировали 14 человек 17:03
АвтоВАЗ впервые с 2012 года показал прибыль 17:00
Москва призвала Вашингтон отказаться от вмешательства в дела Гонконга 16:57
Секретариат ВОЗ не получил от США данных о выходе страны из организации 16:51
В Подмосковье уволен полицейский, насмерть сбивший человека 16:50
"Звездная змея" обнаружена недалеко от Земли 16:48
В Новосибирске опека вернет в семью пятерых детей, брошенных матерью 16:41
В Ленобласти уничтожили "русский Стоунхендж" 16:35
Найдена "девятка" директора "ЗАЗа", которая простояла в гараже 30 лет 16:30
Машину блогера остановили в Москве за раскраску под автомобиль СК 16:28
На Подмосковье надвигаются дожди с ветром и градом 16:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Для кого подорожают полисы ОСАГО
Для кого подорожают полисы ОСАГО
Москва: Узнайте, когда в вашем доме отключат горячую воду
Москва: Узнайте, когда в вашем доме отключат горячую воду
04.06.2020 17:38
Рубрика: Власть

Коллекторы получат индивидуальные идентификационные коды

Текст: Владислав Куликов
Министерство юстиции России вынесло на общественное обсуждение законопроект, вносящий значительные новации в процедуру взыскания долга. Теперь практически все организации, так или иначе занимающиеся подобной деятельностью, будут обязаны вставать на учет в службе судебных приставов. А сотрудники, непосредственно работающие с должниками, получат индивидуальные коды.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Это, с одной стороны, сохранит персональные данные коллектора, с другой - позволит оперативно вычислить нарушителя правил.

"С учетом мнения бизнес-сообщества в целях охраны персональных данных работников кредиторов или их представителей предусмотрена норма об индивидуальном идентификационном коде физического лица, осуществляющего взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, который присваивается кредитором или представителем кредитора", - поясняют в Минюсте.

Для профессиональных коллекторских организаций устанавливается обязательное наличие в наименовании организации словосочетания "профессиональная коллекторская организация".

По расчетам Минюста, в связи с предлагаемыми изменениями существенно увеличится количество подконтрольных ФССП России субъектов и приблизительно составит около 2400 единиц. Из них более 300 профессиональных коллекторских организаций, примерно 1700 микрофинансовых и 400 кредитных организаций.

Для профессиональных коллекторских организаций устанавливается обязательное наличие в наименовании организации словосочетания "профессиональная коллекторская организация".

"Предлагаемые законопроектом нормы позволят защитить права граждан от недобросовестных участников рынка возврата просроченной задолженности", - подчеркивают в Минюсте.

Власть Право Правительство Минюст Законопроекты и комментарии Долги и коллекторы

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в России
СК завел дело о халатности из-за позднего сообщения о ЧП в Норильске
Роспотребнадзор: Прогулки и занятия спортом в масках безопасны для людей
Потерявшим работу родителям выделят средства на уход за первенцем
Портал госуслуг готов принимать заявки на голосование по Конституции
Парад Победы пройдет 24 июня
Как будет внедряться дистанционное электронное голосование