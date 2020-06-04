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04.06.2020 10:09
Рубрика: В мире

LEGO не хочет рекламировать свои полицейские наборы из-за протестов в США

Текст: Алексей Чуриков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Компания LEGO Group, датский производитель знаменитого конструктора для детей, обратилась с просьбой к представителям розничной торговой сети о приостановке рекламного продвижения части своей продукции. Речь идет о всех наборах, которые посвящены силам полиции, коих у компании насчитывается в настоящее время более 30. Как сообщает издание ToyBook.com, LEGO Group разослала соответствующую просьбу в виде электронного письма через компанию Rakuten LinkShare.

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В тексте письма содержится просьба об удалении с рекламных площадок магазинов списков продуктов и их описаний для более чем 30 наборов LEGO. Это относится к наборам, в которых представлены полицейские, пожарные, преступники, автомобили скорой помощи и строения. Под ограничение попали наборы, где детям предлагается собрать городской полицейский участок, пожарную часть, кинологическое подразделение полиции, патрульную машину, пожарный самолет, мобильный командный центр и многие другие.

В список попал даже конструктор для взрослых "Белый дом", который производится под брендом LEGO Creator. Также компания хочет запретить рекламу минифигурок офицеров полиции и наборы, в которых имеются полицейские, наручники и другая символика.

В ToyBook отмечают, что представители компании ответили на журналистский запрос о причинах изменений в рекламной политике. "Мы попросили, чтобы наши аффилированные партнеры воздержались от размещения рекламного контента LEGO в рамках нашего решения уважать #BlackOutTuesday и приостановили размещение контента в наших социальных сетях в ответ на трагические события в США. Мы сожалеем о любом недопонимании и обеспечим более четкое представление о наших намерениях в будущем", цитирует компанию издание.

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Письмо от имени LEGO Group было разослано еще 2 июня, но при этом сама компания не делала никаких публичных заявлений. Только после того как информация о письме появилась в социальных сетях, его содержание было опубликовано владельцами некоторых магазинов, компания решила его прокомментировать. Как говорится в заявлении, размещенном в Twitter, в компании поддерживают сообщество в борьбе против расизма и неравенства, в этом направлении есть еще много работы.

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