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В Оренбуржье отменили решение об изъятии детей у многодетной семьи 14:49
На Урале замглавы администрации городского округа заподозрили в коррупции 14:47
Минск: Кадровые назначения в правительстве Романа Головченко 14:47
ВОЗ: Готовиться ко второй волне эпидемии коронавируса нужно в сентябре 14:46
В Ростовской области отменили пропуска 14:41
Российские космонавты оценили технологии американского Crew Dragon 14:40
Сериал "Чернобыль" номинирован на 14 премий BAFTA 14:27
Разливы топлива на реке в Норильске планируют устранить за 14 дней 14:25
В "Единой России" ожидают принятие поправок об "удаленке" до августа 14:20
Путин поручил Минобороны немедленно развернуть госпиталь в Забайкалье 14:18
Песков назвал причину поручения Путина правоохранителям по ЧП в Норильске 14:09
На Алтае подростки избили ребенка и выложили видео в интернет 14:04
Volkswagen Arteon наконец-то добрался до России. Стали известны цены 14:00
Глава Удмуртии Александр Бречалов вылечился от коронавируса 13:57
Главного героя "Острых козырьков" должен был сыграть Джейсон Стейтем 13:52
Суд арестовал начальника цеха ТЭЦ-3 в Норильске, где произошла авария 13:45
Лукашенко поставил стратегические задачи перед правительством Головченко 13:39
Европол провел операцию по изъятию 1300 тонн опасных пестицидов 13:35
Жительнице Ульяновска пришлось доказывать пол своего питомца в суде 13:33
Зеленский готов оплатить штраф за нарушение карантина 13:32
Ридли Скотт обрисовал возможный сюжет следующих "Чужих" 13:24
В Петербурге хирурга частной клиники задержали после смерти пациента 13:22
Укусивший полицейского житель Кузбасса отправится в колонию 13:21
"Справедливая России" предложила доплатить пенсионерам 1,38 трлн рублей 13:08
Жителя Поморья обвинили в истязании 89-летней матери 13:02
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04.06.2020 14:31
Рубрика: Общество
Проект: Медиацентр

4 июня - Видеоинтервью с Людмилой Большаковой о возрастающей значимости вакцинопрофилактики

Сегодня на сайте "Российской газеты" в видеоинтервью заместитель главного врача по эпидемиологическим вопросам Центра медицинской профилактики департамента здравоохранения Москвы Людмила Николаевна Большакова ответит на вопросы редактора отдела "Москва" "РГ" Любови Проценко.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Какое место в жизни москвичей занимает вакцинация сейчас, когда о вакционе против коронавируса мы только мечтаем. Но ведь прививок против других болезней существует множество. Достаточно ли эффективно пользуются москвичи их защитой?

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