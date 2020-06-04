Сегодня на сайте "Российской газеты" в видеоинтервью заместитель главного врача по эпидемиологическим вопросам Центра медицинской профилактики департамента здравоохранения Москвы Людмила Николаевна Большакова ответит на вопросы редактора отдела "Москва" "РГ" Любови Проценко.

Какое место в жизни москвичей занимает вакцинация сейчас, когда о вакционе против коронавируса мы только мечтаем. Но ведь прививок против других болезней существует множество. Достаточно ли эффективно пользуются москвичи их защитой?