Лукашенко потребовал от госорганов обеспечить устойчивый рост экономики

Экономическим штабом и центром выработки важнейших решений назвал новый состав правительства Романа Головченко президент Беларуси. Вся система государственных органов, по словам Александра Лукашенко, "должна обеспечивать выполнение главной цели - достижение устойчивого сбалансированного экономического роста с темпами выше среднемировых".

Выступая 4 июня на совещании по обсуждению нового состава правительства, глава государства, передает его пресс-служба, сделал главный упор на необходимости "найти формы и инструменты, которые заставят всю систему государственных органов обеспечивать выполнение" этой главной цели. Другого выхода нет, констатировал Лукашенко.

В Беларуси создана открытая экономика, отметил он, однако меры для защиты собственного рынка принимать по-прежнему необходимо. С другой стороны, экономический рост, по его словам, должен быть не только за счет внутреннего рынка, но преимущественно за счет экспорта и внешнего спроса. "Нет экспорта - нет валюты. Причем проблему зависимости от рынка одной страны следует решить окончательно. Мы должны диверсифицировать рынки", - заявил президент, напомнив, что ранее уже были приняты решения о необходимости развития экспорта в страны ближнего и дальнего зарубежья, поиска новых рынков, и в этом направлении нужны серьезные подвижки.

Касаясь перспективы развития государства, Лукашенко в очередной раз подчеркнул, что все решения, влияющие на судьбу Беларуси, должны приниматься только внутри страны и самим белорусским народом. "Как зеницу ока мы должны беречь нашу независимость и суверенитет. Их экономическая составляющая - зона ответственности нашего правительства", - заявил он.

Перечислил белорусский лидер и значительные достижения страны за время независимости, напомнив, в частности, что ближайшее время в РБ будет запущен первый блок атомной электростанции. "Мы создали новую IT-отрасль, замахнулись не просто на цифровизацию - на искусственный интеллект. Нас знают и уважают в мире", - резюмировал Лукашенко, отметив достижения республики и в освоении космического пространства.