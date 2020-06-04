Новости

В московском метро остановили поезда из-за человека в тоннеле 22:14
Роскосмос показал спутниковые снимки разлива дизтоплива в Норильске 22:01
Лукашевич: Москва обеспокоена применением силы против журналистов в США 21:29
Власти Москвы готовят график дальнейшего снятия ограничений 21:26
Меркель подтвердила, что не хочет баллотироваться на пятый срок 21:20
Вышел трейлер нового фильма Томаса Винтерберга "Еще по одной" 21:12
Умерла певица Лариса Сазонова 21:05
Суд отправил Платошкина под домашний арест 20:54
В Астраханской области сел на мель сухогруз 20:43
Депутат МГД оценил перспективы развития предпринимательства после пандемии коронавируса 20:24
В подмосковной пятиэтажке произошел хлопок газа 19:30
Собянин: Разрешать свадебные торжества пока рано 19:29
МИД прокомментировал расторжение Киевом договоров аренды с посольством РФ 19:27
Forbes назвал самых высокооплачиваемых звезд 19:18
Премьер Беларуси считает необходимым изменить стиль работы своего кабинета 19:14
Глава российского Генштаба пообщался с американским коллегой 19:10
Собянин: Голосование по поправкам в Конституцию не ухудшит ситуацию с коронавирусом 19:09
Собянин: Всплеска заболеваемости COVID из-за ослабления ограничений не ожидается 19:09
Названа самая популярная операционная система 18:55
Собянин назвал дату снятия большинства ограничений 18:54
В английской премьер-лиге разрешили делать по пять замен 18:53
Экс-сотрудника главка МВД будут судить за фальсификацию преступления 18:53
В Москве работа информцентров реновации возобновится 5 июня 18:48
Собянин: Москва исполнит все свои социальные обязательства 18:46
"Заряженный" хэтчбек Hyundai установил рекорд скорости на льду Байкала 18:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как будем отдыхать в июне
Как будем отдыхать в июне
04.06.2020 21:20
Рубрика: В мире

Меркель подтвердила, что не хочет баллотироваться на пятый срок

Текст: Алексей Чуриков

Канцлер Германии Ангела Меркель в интервью ZDF заявила, что не хочет баллотироваться на новый срок, сообщает издание Handelsblatt.

Фото: AP
В ресторанах Германии собирают личные данные посетителей из-за COVID-19

Когда Меркель спросили про слухи о возможном пятом сроке на посту главы правительства, и собирается ли снова баллотироваться, она категорично ответила "нет". "Нет, правда, нет", - заявила канцлер. Она также отметила, что уже давно приняла это решение и нынешний срок будет для нее последним.

Издание напоминает, что в мае федеральный министр внутренних дел Хорст Зеехофер высказал предположение о возможном пятом сроке Ангелы Меркель. В интервью для Bild am Sonntag, он заявил, что "слышал о таких мыслях".

Его мнение, а также слухи о политических планах Меркель возникли на фоне укрепления в общественно-информационном поле страны мнения о том, что канцлер очень правильно управляет Германией в период коронавирусного кризиса. И это крайне положительно сказывается на ее рейтинге.

В мире Европа Германия

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Дистанционное голосование по Конституции пройдет в Москве и Нижегородской области
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Ростехнадзор: Причиной аварии в Норильске могла быть ошибка экспертов
В Москве ввели пропуска для посещения центров госуслуг
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня
МИД разъяснил суть Договора по открытому небу, из которого вышли США
Каким будет пляжный отдых в Европе из-за пандемии