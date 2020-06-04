Меркель подтвердила, что не хочет баллотироваться на пятый срок

Канцлер Германии Ангела Меркель в интервью ZDF заявила, что не хочет баллотироваться на новый срок, сообщает издание Handelsblatt.

Когда Меркель спросили про слухи о возможном пятом сроке на посту главы правительства, и собирается ли снова баллотироваться, она категорично ответила "нет". "Нет, правда, нет", - заявила канцлер. Она также отметила, что уже давно приняла это решение и нынешний срок будет для нее последним.

Издание напоминает, что в мае федеральный министр внутренних дел Хорст Зеехофер высказал предположение о возможном пятом сроке Ангелы Меркель. В интервью для Bild am Sonntag, он заявил, что "слышал о таких мыслях".

Его мнение, а также слухи о политических планах Меркель возникли на фоне укрепления в общественно-информационном поле страны мнения о том, что канцлер очень правильно управляет Германией в период коронавирусного кризиса. И это крайне положительно сказывается на ее рейтинге.