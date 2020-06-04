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04.06.2020 19:27
Рубрика: В мире

МИД прокомментировал расторжение Киевом договоров аренды с посольством РФ

Текст: Юрий Чернов

Министерство иностранных дел России прокомментировало расторжение договоров аренды на земельные участки в Киеве, предназначавшиеся для нужд посольства РФ. В размещенном на сайте российского МИД сообщении отмечается, что Киевская городская государственная администрация 27 мая уведомила посольство РФ на Украине о том, что Киевский городской совет принял решение о расторжении договоров аренды. Речь идет о трех земельных участках в Киеве, где предполагалось строительство жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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На Смоленской площади напомнили, что упомянутые договоры аренды были заключены в 1999 году во исполнение Соглашения между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины, в отношении которого украинская сторона подтвердила, что "каждый действующий договор является обязательным для его участников и должен добросовестно выполняться".

"Мы незамедлительно направили в МИД Украины ноту, в которой выразили несогласие с решениями Киевского городского совета и настоятельно попросили украинскую сторону дать им официальную оценку", говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Однако, нарушая общепринятые нормы дипломатического поведения, украинской стороне не стоит забывать о принципе взаимности, который лежит в основе взаимоотношений цивилизованных стран", добавили в МИД РФ, подчеркнув, что "перед лицом недружественных действий Киева российская сторона оставляет за собой право на соответствующие ответные меры"

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