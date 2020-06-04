Минюст предлагает прописать понятие робота-коллектора

Министерство юстиции России предлагает законодательно закрепить понятие "робот-коллектор". Новация прописана в законопроекте, опубликованном ведомством для общественного обсуждения. Суть идеи в том, что на звонки роботов будут распространяться те же ограничения, что и на звонки живых коллекторов.

Как сказано в проекте, автоматизированный интеллектуальный агент ("робот-коллектор") - это программное обеспечение для отправки кредитором должнику голосовых сообщений, которое применяет системы генерации и распознавания речи и поддерживает заранее определенные сценарии разговоров с должниками в зависимости от хода ведения диалога.

В начале каждого разговора должнику должно быть сообщено, что ему позвонил автоматизированный интеллектуальный агент. "Ответственность за соблюдение правил совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности, при использовании автоматизированного интеллектуального агента "робота-коллектора" несет использующий его кредитор или представитель кредитора", говорится в проекте.