Минюст предложил увеличить штат ФССП из-за жалоб на грубость в банках

Нагрузка на службу судебных приставов возрастет в случае принятия разработанного Минюстом законопроекта, модернизирующего систему взыскания долгов. В том числе можно будет пожаловаться в службу судебных приставов на банкиров, нагрубивших должнику. Документ опубликован для общественного обсуждения.

"В целях реализации новых полномочий ФССП России будет вести государственный реестр профессиональных коллекторских организаций, а также перечень организаций, осуществляющих возврат просроченной задолженности физических лиц в качестве дополнительного вида деятельности, - пояснили в Минюсте. - Для профессиональных коллекторских организаций устанавливается обязательное наличие в наименовании организации словосочетания "профессиональная коллекторская организация". При этом к новым полномочиям ФССП России предлагается отнести ведение перечня организаций, осуществляющих возврат просроченной задолженности физических лиц в качестве дополнительного вида деятельности".

Дополнительным видом деятельности взыскание долгов является, например, для банков. В любом случае, им придется соблюдать все требования, что сейчас предъявляются к коллекторам. В том числе, иметь аппаратуру для записи переговоров с должниками. А все разговоры с должниками должны в обязательном порядке записываться.

"Организации, осуществляющие возврат просроченной задолженности в качестве дополнительного вида деятельности, для получения права взаимодействия с должниками и иными лицами (личные встречи, телефонные переговоры, телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи) обязаны обладать соответствующими оборудованием и программным обеспечением, осуществлять аудиозапись всех случаев непосредственного взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, обеспечивать запись всех текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности", рассказывают в ведомстве.

По расчетам Минюста, в связи с предлагаемыми изменениями существенно увеличится количество подконтрольных ФССП России субъектов и приблизительно составит около 2400 единиц. Из них более 300 профессиональных коллекторских организаций, примерно 1700 микрофинансовых и 400 кредитных организаций.

"В связи с этим потребуется увеличение штатной численности федеральных государственных гражданских служащих ФССП России на 400 единиц", - утверждают в Минюсте.

Новые сотрудники будут в том числе проводить профилактические мероприятия и проверки, а также рассматривать жалобы граждан на банкиров, нарушающих правила взыскания долгов. Сегодня такие жалобы направляются в Банк России.