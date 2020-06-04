Новости

В Долине гейзеров на Камчатке обнаружили новый источник 10:11
Собянин: Для Москвы актуально электронное голосование по Конституции 10:10
LEGO не хочет рекламировать свои полицейские наборы из-за протестов в США 10:09
В Волгограде утонула школьница 10:07
При вскрытии у Джорджа Флойда обнаружили коронавирус 10:07
В Магадане 24-летнего мужчину осудили пожизненно за четыре убийства 10:04
Ford, Peugeot и Honda заставили работать без масла в моторе 10:02
Житель Нижегородской области устроил стрельбу из-за замечания о маске 09:58
В Москве откроются около трех тысяч летних кафе 09:58
Росприроднадзор: Разлившиеся в Норильске нефтепродукты не будут сжигать 09:57
В ДТП с автобусом в Югре пострадали вахтовики из Челябинской области 09:55
Как определить, прослушивается ли ваш смартфон 09:54
Минобороны определится с добровольцами для испытания вакцины от COVID-19 09:50
Особняк Морозова в Москве признали памятником архитектуры и истории 09:47
В Оренбуржье после изъятия детей из семьи возбудили дело 09:45
На Ставрополье за сутки умерли три пациента с коронавирусом 09:42
В Карелии у 49 строителей Белопорожской ГЭС выявили коронавирус 09:41
В Подмосковье задержан мужчина при перевозке крупной партии наркотиков 09:40
В Челябинской области число скончавшихся от COVID-19 достигло 49 09:40
В Москве рассказали об оказании помощи Северной Осетии в борьбе с COVID-19 09:38
В Красноярске нашли машину напавших на инкассаторов грабителей 09:36
Петр Бирюков: Ежедневную дезинфекцию подъездов в Москве продлили на месяц 09:30
Новичок РПЛ “Ротор” расстался с девятью футболистами 09:25
Мишустин утвердил правила поддержки российских аэропортов 09:25
Врач назвал причины наступления второй волны коронавируса 09:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина…
Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина…
Москва: Узнайте, когда в вашем доме отключат горячую воду
Москва: Узнайте, когда в вашем доме отключат горячую воду
04.06.2020 09:50
Рубрика: Власть

Минобороны определится с добровольцами для испытания вакцины от COVID-19

Текст: Александр Степанов

Минобороны в четверг, 4 июня, определит окончательный состав первой группы добровольцев для эксперимента по испытанию вакцины от коронавируса. Как сообщили в военном ведомстве, военнослужащие будут отобраны по результатам проведенного медицинского обследования и помещены на 14-дневную изоляцию для подготовки к предстоящей вакцинации.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Минобороны РФ переносит сроки военных сборов в вузах из-за COVID-19

Первая группа добровольцев уже прибыла в специальное медицинское учреждение Минобороны РФ. Там они прошли углубленное медицинское обследование.

Добровольцы и медицинский персонал, который участвует в эксперименте, прошли тестирование на наличие коронавируса.

Для испытаний вакцины военное ведомство выделило отдельный изолированный медицинский корпус. Он был предварительно продезинфицирован и обработан специалистами химзащиты.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Врач назвал причины наступления второй волны коронавируса
Мишустин утвердил правила поддержки российских аэропортов
Масочный режим в столице может продлиться до осени
Александр Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси
Эксперт рассказал о роли России в стыковке корабля Crew Dragon с МКС
Парад Победы пройдет 24 июня
Как будет внедряться дистанционное электронное голосование