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04.06.2020 17:32
Рубрика: Экономика

Частные лоцманы дрейфуют к берегу

Минтранс поддержал передачу контроля над проводкой судов государству
Текст: Евгений Гайва
Министерство транспорта поддержало создание единой государственной лоцманской службы, дискуссии о которой идут годами. Очередной законопроект о создании службы скоро рассмотрит Госдума.
Работа лоцманов сказывается на привлекательности российских портов и может влиять на экспорт. Фото: РИА Новости Работа лоцманов сказывается на привлекательности российских портов и может влиять на экспорт. Фото: РИА Новости
Работа лоцманов сказывается на привлекательности российских портов и может влиять на экспорт. Фото: РИА Новости

Образование такой службы, подведомственной Росморречфлоту, как это предусмотрено законопроектом, соответствует наилучшим международным практикам и "позволит создать эффективный механизм, который сможет гарантировать предоставление лоцманских услуг во всех морских портах РФ", говорится в письме (есть у "РГ"), направленном за подписью директора департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Юрия Костина в адрес бывшего президента Ассоциации морских лоцманов Владимира Егоркина. В Минтрансе "РГ" подтвердили, что письмо было подготовлено в рамках работы с обращениями граждан.

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
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Создание единой лоцманской службы предусматривает проект поправок в Кодекс торгового мореплавания РФ, который был внесен в Госдуму группой сенаторов в январе. Рассмотреть его в первом чтении планируется в ближайшие дни.

Лоцманы обеспечивают безопасный проход судов, в том числе иностранных, к портам, их работа может влиять, например, на развитие экспорта, поскольку либо повышает, либо снижает их привлекательность для судоходных компаний. Проектом предполагается контроль над лоцманами полностью передать государству.

Идея создания государственной лоцманской службы обсуждалась еще в начале 2000-х годов. Дискуссии тогда даже привели к расколу лоцманского движения.

Для создания единой лоцманской ­организации бюджету придется ­закупить более 60 судов общей ­стоимостью 10-15 млрд рублей

В 2016 году свой законопроект об этом готовил Минтранс. Тогда в министерстве отмечали, что частные лоцманы работают только в тех портах, где можно хорошо заработать, - их всего 15. А в портах, куда заходят лишь несколько небольших судов в месяц, лоцманские функции выполняет государство, и эта деятельность убыточна.

Финансовая часть проблемы понятна. Ежегодно лоцманский сбор в России составляет 3,5-4 млрд рублей. Сторонники национализации лоцманского дела считают, что государство могло бы направить часть этих средств на развитие инфраструктуры портов. Авторы законопроекта также считают, что появление в сфере обеспечения лоцманских проводок частных компаний разбалансировало и затормозило развитие всей системы и нарушило международные обязательства России по обеспечению безопасности мореплавания в своих портах.

Частные компании приводят свои контраргументы. Для создания единой государственной лоцманской организации бюджету придется закупить более 60 судов общей стоимостью около 10-15 млрд рублей, говорит директор Национального объединения лоцманских организаций (НОЛО) Виктор Рябоконь. В организации также полагают, что законопроект противоречит нормам о недопустимости сдерживания экономически оправданного перехода сфер естественных монополий в состояние конкурентного рынка. Что касается безопасности, то она не зависит от формы собственности, считают в НОЛО.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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В конечном итоге критики идеи единой лоцманской службы указывают на риски ее неэффективности. В этой части с ними солидарны в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). "Введение законодательных ограничений на оказание лоцманских услуг частными компаниями не столько может привести к ограничению конкуренции, сколько ограничить предложение таких услуг для судовладельцев и поставить морские порты в зависимость от эффективности или неэффективности единой лоцманской службы", - пояснил "РГ" замруководителя ФАС России Александр Редько. Он также отметил, что действующая система снижает коррупционные риски и положительно сказывается на пропускной способности морских портов.

Каким бы ни было в итоге решение Госдумы, эксперты указывают, что в мировой практике есть оба варианта организации деятельности лоцманов. "В целом ряде морских стран с рыночной экономикой - в Норвегии, Швеции, Латвии, Литве, Эстонии, Греции, у лидера мировой экономики - Китая и других стран лоцманские службы сегодня государственные", - отметила координатор проекта "Морская политика" Центра стратегических оценок и прогнозов Анна Горнова.

Экономика Транспорт Водный транспорт Правительство Минтранс

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