Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила поддержки российских аэропортов. Оказать им помощь на фоне падения пассажиропотока из-за распространения коронавирусной инфекции распорядился президент. На эти цели кабинет министров выделил из резервного фонда 10,9 миллиарда рублей.

Для получения субсидии юридически аэропорт должен быть зарегистрирован в России. Получатель госсредств не может находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, а также иметь просроченную задолженность перед федеральным бюджетом.

С помощью господдержки аэропорты должны обеспечить бесперебойную работу и сохранить численность своего персонала.