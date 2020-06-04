Многодетным семьям предлагают расширить право на отпуск в любое время

По нынешнему законодательству, многодетные уже имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время - однако это распространяется только на тех, у кого есть дети до 12 лет. Это несправедливо по отношению к многодетным семьям, у которых старший ребенок достиг этого возраста, отметили депутаты из ЯНАО.

Законопроектом предлагается скорректировать эту норму. А именно, предоставить приоритетное право на выбор времени отпуска работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет - до достижения младшим из детей четырнадцати лет.

Положение об отпуске дает многодетным родителям право активнее участвовать в воспитании детей, говорится в пояснительной записке. Кроме того, мать и отец получают больше возможностей для того, чтобы совмещать время отдыха.